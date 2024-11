Chào đón mùa tiệc tùng cuối năm trong 'Sự kiện ăn thử bò Canada cao cấp'

Với số lượng tiêu thụ tăng mạnh qua từng năm, thịt bò Canada đã trở thành nguyên liệu món ăn ngon - lành - sạch được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Nhằm giới thiệu nguồn cung cấp uy tín đến nhiều khách hàng hơn nữa, sự kiện “Lễ hội thịt bò Canada cao cấp” đã sẵn sàng diễn ra tại chuỗi siêu thị tại Hà Nội với sự kết hợp của Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Vimex Việt Nam (Vimex Food) và Hiệp hội Thịt bò Canada CBII.

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày, thịt bò còn là thực phẩm vừa dinh dưỡng, vừa đáp ứng đủ các tiêu chí về bày biện và có thể chế biến đa dạng các món ăn khác nhau. Trong đó, thịt bò Canada hiện nay được biết đến là lựa chọn hàng đầu của người nội trợ đến các đầu bếp chuyên nghiệp.

Lợi thế từ nguồn gốc đến quy trình chăn nuôi tự nhiên đạt chuẩn quốc tế

Chú trọng đến yếu tố đầu tiên để thịt bò Canada được ưa chuộng là nguồn giống bò, tại đây phần lớn bò đều được nuôi và theo dõi kỹ càng ngay từ khi còn bé đến khi trưởng thành. Mỗi con bò đều đảm bảo về sức khoẻ, tỉ lệ thịt nạc mỡ và dinh dưỡng. Bên cạnh đó, được thiên nhiên ưu ái thuận lợi về khí hậu và môi trường với các đồng cỏ xanh tự nhiên rộng lớn, bò được chăn thả trong môi trường hoàn toàn tự nhiên với nguồn thức ăn từ cỏ tươi và các thành phần ngũ cốc dinh dưỡng khác.

Chất lượng vượt trội và khác biệt

Thịt bò Canada có tỉ lệ phần mỡ và nạc vừa phải, xen kẽ đều nhau tạo nên sự kết hợp hoàn hảo của màu sắc, đẹp mắt về phần nhìn và ngon miệng khi chế biến. Hơn nữa, những miếng thịt bò Canada không có mùi gây khó chịu, dù bạn chế biến không tẩm ướp hay nêm nếm gia vị theo sở thích đều có hương vị đặc trưng. Thịt bò Canada chứa nhiều protein, sắt, kẽm, vitamin B…bổ sung dinh dưỡng vượt trội cho cơ thể, tốt cho người thiếu máu, tốt cho não bộ và là lựa chọn hoàn hảo cho những người tập luyện, tăng cơ, duy trì cân nặng.

Sản phẩm thịt bò Canada đạt chuẩn an toàn

Bên cạnh chất lượng, mức độ an toàn của thịt bò Canada cũng luôn là ưu tiên hàng đầu của các nhà cung cấp. Áp dụng song song công nghệ hiện đại vào quá trình chăn nuôi, các trang trại bò tại đây có hệ thống theo dõi sức khoẻ bò nghiêm ngặt. Không chỉ là tỉ lệ dinh dưỡng, thịt nạc thịt mỡ mà còn giúp phòng ngừa bệnh tật và các tác nhân có hại lên bò. Đặc biệt, ở Canada đất nước nổi tiếng về thịt bò thì mức độ an toàn còn được đánh giá theo tiêu chuẩn của các cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada, đảm bảo giám sát đầy đủ từng bước để mỗi sản phẩm thịt bò đều đạt chuẩn quy định trước khi xuất khẩu. Thịt bò Canada trong quá trình bảo quản và vận chuyển đều có kho bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm phù hợp để giữ cho chất lượng thịt tươi ngon, an toàn và giữ trọn dinh dưỡng khi đến tay khách hàng.

Chính vì các ưu điểm tuyệt vời trên, thịt bò Canada hiện đang chiếm thị phần vượt trội, là lựa chọn đầu tiên của người tiêu dùng mỗi khi đi mua sắm.

Sự kiện ăn thử thịt bò Canada cao cấp tại chuỗi các siêu thị hàng đầu Hà Nội

Được biết đến là một trong những đơn vị đi đầu trong mảng cung cấp thực phẩm nhập khẩu, Vimex Food luôn là địa chỉ tin cậy của khách hàng khi cần mua sắm thực phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Anh, Mỹ, Úc, Canada…với chất lượng đảm bảo chuẩn quốc tế cùng giá thành ổn định nhất. Trong chuỗi sự kiện cuối năm này, Vimex Food kết hợp cùng Hiệp hội Thịt bò Canada CBII tổ chức nhằm mang đến cho thực khách trải nghiệm chân thật nhất về thịt bò Canada cao cấp.

Thông tin chi tiết sự kiện

Khung giờ sự kiện: 9H-11H và 16H-18H

Thời gian Địa điểm 9-10/11/2024 Hapro Mart - Số 2 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 16-17/11/2024 Siêu thị Đức Thành Xala - CT1 KĐT Xala, Hà Đông, Hà Nội 23-24/11/2024 Unik Mart - Số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 30/11-1/12/2024 Hapro Mart - 76 Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội

Thông qua sự kiện, khách hàng không chỉ có cơ hội thưởng thức những phần thịt bò ngon nhất với nhiều gợi ý chế biến từ đầu bếp mà còn có thể tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc, quy trình, công nghệ hiện đại, giúp khách hàng thêm tin tưởng và an tâm khi lựa chọn nguồn thực phẩm lành cho cả gia đình. Bên cạnh đó, Vimex Food và CBII cũng mong muốn mở rộng hơn sự kết nối với khách hàng, là dịp để các nhà cung cấp đưa sản phẩm chất lượng cao cùng giá thành tốt đến người tiêu dùng Việt.