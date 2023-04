Chân dung nữ Thượng tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

TPO - Ngày 20/4, Công an tỉnh Quảng Nam công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Trinh - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Đây là nữ Phó Giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Quảng Nam.