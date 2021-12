Chăm sóc khách hàng là vũ khí tối thượng trong ngành chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp

Đứng trước những thách thức của thị trường, đặc biệt trong thời kỳ C OVID - 19, CEO Lê Minh Khoa của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Venus luôn có bí quyết riêng để lèo lái doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. Một trong số đó chính là chăm sóc khách hàng chu đáo & toàn diện.

Gây dựng thương hiệu trong thị trường cạnh tranh

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2013, với vai trò phân phối các sản phẩm sẵn có, CEO Lê Minh Khoa cho biết anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường, lựa chọn ngành chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp vì đây là ngành có hướng đi lâu dài, nhu cầu rất lớn, tuy nhiên tính cạnh tranh cũng rất cao.

Song với sự táo bạo, dám nghĩ dám làm, anh quyết tâm đầu tư, theo đuổi đến cùng mục tiêu mình mong muốn. Chiến lược kinh doanh ban đầu của công ty là cạnh tranh về giá nhằm thu hút lượng lớn khách hàng đặt mua và tạo thương hiệu trên thị trường.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cùng ngành. Với lợi thế về vốn, các bên khác đã liên tục đưa ra những mức giá thấp hơn; đẩy Venus đứng trước sức ép về giá sản phẩm, thu không đủ chi, công ty đã liên tục cắt giảm nhân sự và phải đóng cửa trong một thời gian.

“Quãng thời gian khó khăn này đã thúc đẩy tôi phải tìm ra được hướng đi mới cho doanh nghiệp. Tôi đã nhận ra điểm yếu, sai lầm trong chiến lược kinh doanh trước đó đồng thời quyết định tập trung phát triển bền vững đi từ chất lượng sản phẩm và chú trọng vào chăm sóc khách hàng.” - CEO Lê Minh Khoa chia sẻ.

Quãng nghỉ đó như một bước lùi lấy đà để CEO Lê Minh Khoa cùng cộng sự tái gây dựng công ty: Có sản phẩm độc quyền phân phối, lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của thị trường, chú trọng đến quy trình chăm sóc khách hàng, đặc biệt là khách hàng cũ.

Không chỉ dừng lại ở đó, CEO Lê Minh Khoa cho biết anh định hướng công ty phát triển theo hướng cung cấp các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp với những tiêu chí đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Chính vì vậy, vào tháng 12/2020, đại diện Venus, CEO Lê Minh Khoa ký quyết định thuê quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng với quy mô 6500m2, đạt chuẩn GMP, ISO - dự kiến hoạt động vào năm 2024. Theo anh, đây là bước tiến lớn của Venus, thể hiện rõ nét mục tiêu của công ty khi ưu tiên sản phẩm với chất lượng tốt nhất, đạt được những yêu cầu khắt khe chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu cũng như sự tin tưởng của khách hàng.

Thành công nhờ xây dựng tệp khách hàng tăng trưởng bền vững

Để xây dựng được thương hiệu phát triển như hôm nay, bên cạnh năng lực cạnh tranh từ sản phẩm, CEO Lê Minh Khoa cho rằng chăm sóc khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác thị trường mới cũng như duy trì “nguồn sống” bền vững cho doanh nghiệp từ khách hàng cũ.

Quy trình chăm sóc khách hàng bao gồm cả trước, trong và sau khi bán với mục tiêu làm hài lòng, nỗ lực, tận tâm đáp ứng và hỗ trợ khách hàng tối đa. Theo CEO Lê Minh Khoa, khách hàng đem lại nguồn thu cho doanh nghiệp, làm hài lòng họ chính là gây dựng được hình ảnh thương hiệu tốt đẹp, uy tín. Khi đó, không giải pháp marketing nào mạnh bằng chính khách hàng đã từng mua, từng sử dụng sản phẩm của công ty.

Với sức mạnh của marketing truyền miệng cùng sự phát triển bùng nổ của các nền tảng online thì chính khách hàng cũ sẽ đem về khách hàng mới cho công ty. Vì vậy, một mũi tên lại có thể đi đến được nhiều đích: vừa tối ưu chi phí, vừa tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, lại vừa xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường.

Để làm được điều này, CEO Lê Minh Khoa không ngại đầu tư chuyển đổi số từ sớm để quản lý chất lượng, xác lập quy trình chăm sóc khách hàng đồng nhất giữa tất cả các bộ phận hay chi nhánh như: tổng đài hỗ trợ khách hàng, hệ thống quản lý cuộc gọi, phòng kiểm soát chất lượng, hệ thống quản lý khách hàng. Đồng thời, luôn lắng nghe khách hàng để đem đến những giải pháp tốt nhất cho họ.

Venus có điều đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh, phát triển trên các nền tảng online, các buổi tương tác trực tuyến với khách hàng thông qua livestream Facebook và sàn thương mại điện tử. Chính điều đó sẽ giúp khách hàng gần gũi hơn với sản phẩm hay công ty. Đặc biệt, trong thời kỳ dịch bệnh Covid, nhu cầu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tăng cao, lượng khách hàng tăng đột biến, CEO Lê Minh Khoa đã liên tục đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu nguồn nhân lực, đảm bảo chất lượng chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Với những nỗ lực đó, Venus đã xây dựng được tệp khách hàng trung thành với hơn 200.000 thành viên và khách hàng mới tăng trưởng đều qua các năm. Bên cạnh đó, công ty còn được bình chọn và vinh danh trong các giải thưởng như: Top 20 thương hiệu Vàng Việt Nam năm 2021 do Viện Kinh tế Văn hóa, Trung tâm bảo vệ người tiêu dùng trao tặng, Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam năm 2021 do Liên Hiệp các hội UNESCO Việt Nam và Trung tâm phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu trao tặng; Top 10 sản phẩm – dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng năm 2016 do hội Liên hiệp khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam trao tặng.

