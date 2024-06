Chấm dứt đau dây thần kinh số 5 hành hạ cụ bà 90 tuổi bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu

TP - “Đau như chết đi sống lại, đau không ăn không uống được” là những cảm nhận của bà L.T.Cẩm - 90 tuổi khi phải chịu đựng căn bệnh đau dây thần kinh số 5 suốt 4 năm, uống thuốc không còn tác dụng. Sau khi tiêm cồn diệt hạch Gasser tại Bệnh viện Hồng Ngọc, bà không còn đau, ăn được, ngủ được, cười nói vui vẻ.

Đau dây thần kinh số 5 hành hạ 4 năm và niềm vui ở tuổi 90 khi tìm được giải pháp

Bà L.T.Cẩm nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau giật liên tục một bên mặt, đau khi có tác nhân kích thích như gió thổi, đau không ăn được cơm, đau khi đánh răng, uống nước... Được biết, bà bị những cơn đau dây thần kinh số 5 hành hạ suốt 4 năm nay, trước đây có dùng thuốc điều trị nhưng giờ thuốc không còn tác dụng.

TS.BS Trịnh Tú Tâm, trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cũng là người trực tiếp điều trị cho bà Cẩm cho biết: “Bà Cẩm bị đau dây thần kinh số 5 không còn đáp ứng thuốc. Tuổi của bà cũng cao nên tôi nhận định tiêm cồn diệt hạch Gasser là phương pháp tối ưu nhất để điều trị".

Sau 20 phút vào phòng can thiệp để tiêm cồn, bà Cẩm bước ra với khuôn mặt tươi cười, phấn khởi.

Bà chia sẻ: “Trước đây, đang ăn cơm, cơn đau ập đến tôi phải bỏ bát cơm ngay xuống, không ăn thêm được gì, há miệng uống nước cũng khó khăn. Ngay cả đi ngủ cũng phải nằm ngửa, một tay ôm mặt. Nhiều lúc tôi nghĩ 90 tuổi rồi còn phải chịu đau như thế này thì thà không sống nữa còn hơn. Thật may vì con gái đã đưa tôi đến bệnh viện để được bác sĩ Tâm điều trị. Sau khi ăn hết bát cháo, tôi vui lắm, giờ thì yên tâm ăn ngủ được rồi, kết quả điều trị hơn cả mong đợi".

Sau can thiệp 1 ngày, bà Cẩm được xuất viện.

Tiêm cồn diệt hạch Gasser - Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, chỉ 20 phút chấm dứt đau dây thần kinh số 5

Tiêm cồn diệt hạch Gasser là phương pháp điều trị đau dây thần kinh số 5 với nhiều ưu điểm vượt trội. Phương pháp này là lựa chọn tối ưu cho các đối tượng điều trị nội khoa không đáp ứng, đau tái phát sau phẫu thuật, người cao tuổi, người có bệnh lý nền không thể gây mê…

Kỹ thuật sử dụng một kim nhỏ như sợi tóc đưa vào vị trí hạch Gasser dưới hướng dẫn của màn tăng sáng hoặc máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA hiện đại. Hạch Gasser là vị trí chia nhánh của dây thần kinh tam thoa, tên gọi khác của dây thần kinh số 5 do có 3 nhánh. Dây thần kinh số 5 là dây thần kinh sọ lớn nhất, chi phối vận động (cơ nhai, cơ thái dương hàm…) và cảm giác (toàn bộ các cơ vùng mặt, miệng, xoang mũi và hốc mũi). Sau khi xác định chính xác vị trí kim sẽ tiêm 0,3ml cồn tuyệt đối để diệt hạch.

Đặc biệt, kỹ thuật có thời gian thực hiện rất nhanh, chỉ khoảng 20 phút, xâm lấn tối thiểu, bệnh nhân không cần gây mê, không mất máu. Ngay sau thủ thuật, các triệu chứng đau giảm rõ rệt, người bệnh ăn ngon ngủ tốt hơn.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, kỹ thuật tiêm cồn diệt hạch Gasser được thực hiện thường quy bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, đứng đầu là TS.BS Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị đau, đã can thiệp thành công cho hàng trăm bệnh nhân đau dây thần kinh số 5.

Bên cạnh đó, người bệnh được điều trị tại phòng can thiệp vô khuẩn tuyệt đối, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện. Hệ thống máy móc hiện đại như máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA (Hà Lan) giúp tăng hiệu quả can thiệp và hạn chế tối đa biến chứng cho người bệnh.

BS Tâm chia sẻ: “Mỗi bệnh nhân đến với chúng tôi đều phải chịu các cơn đau hành hạ. Sau khi tiêm, bệnh nhân giảm đau ngay. Nhìn người bệnh tươi cười, vui vẻ khác hẳn trạng thái lúc mới vào viện, bác sĩ chúng tôi thật sự rất vui mừng. Đây cũng là động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa, mang đến những kỹ thuật điều trị hiện đại giúp bệnh nhân nhanh chóng đẩy lùi bệnh”.