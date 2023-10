Chăm da nhạy cảm dịu lành từ chuyên gia - làm sạch chuẩn khoa học

Làm sạch da là một trong những bước quan trọng nhất đối với da nhạy cảm. Nên ưu tiên sử dụng các sản phẩm có bảng thành phần tối giản với các hoạt chất dịu nhẹ để tránh tình trạng kích ứng đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ da.

Gần đây, chị H.L.P.T. (32 tuổi, ngụ tại Long An) đến khám tại khoa Da liễu - Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD TPHCM) vì lý do bị đỏ, ngứa, rát da. Chị T. cho biết trước đây da chị có nhiều mụn. Chị đã từng điều trị mụn trứng cá nhiều nơi, bao gồm các loại thuốc uống và thuốc thoa ngoài da. Vì làn da dầu nhờn nhiều, nên chị đặc biệt thích chọn dùng các loại sữa rửa mặt mà sau khi rửa xong, da phải có cảm giác thật sạch. Từ 1 năm trở lại đây, chị có tìm hiểu trên mạng và tự mua các sản phẩm có chứa hoạt chất điều trị như AHA, BHA, retinol để thoa lên da. Khoảng vài tháng nay, chị T. thấy da bắt đầu có triệu chứng khô căng, đỏ, thậm chí bong vảy, rát sau mỗi lần rửa mặt. Bác sĩ cho biết hiện chị T. đang có tình trạng da nhạy cảm do chăm sóc da không đúng cách, bao gồm việc chọn lựa loại sữa rửa mặt chưa phù hợp với làn da, đặc biệt là trên làn da đang được thoa các hoạt chất điều trị có tính axit. Chị T. được bác sĩ tư vấn điều trị, chăm sóc và làm sạch da đúng cách để giảm kích ứng, phục hồi lại sức khỏe làn da.

Tầm quan trọng của bước làm sạch da chuẩn khoa học

ThS BS. Nguyễn Phương Thảo - Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da BV ĐHYD TPHCM cho biết, rửa mặt là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da chuẩn khoa học. Làn da sạch sẽ, không bị bít tắc lỗ chân lông không chỉ giúp giảm thiểu những tác nhân kích ứng da từ bên ngoài, mà còn ngăn ngừa mụn hình thành và phát triển. Hơn nữa, làm sạch da dịu nhẹ sẽ hạn chế gây tổn thương đến hàng rào bảo vệ da, nhờ đó làm chậm tốc độ lão hoá.

Chu trình làm sạch da chuẩn khoa học sẽ bắt đầu bằng bước tẩy trang. Nhìn chung, tẩy trang được chia làm 4 nhóm bao gồm dạng dầu, dạng nước, dạng sáp, dạng kem/sữa. Cần cân nhắc tính chất của từng loại tẩy trang và đặc điểm làn da của mỗi người để lựa chọn sản phẩm thích hợp. Bước kế tiếp, rửa mặt bằng nước ấm và dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, lành tính để đảm bảo lấy đi hoàn toàn những bụi bẩn, bã nhờn, dầu thừa và mồ hôi còn sót lại trên da. Nên kết hợp mát xa nhẹ nhàng da mặt mặt bằng phần thịt của các đầu ngón tay, theo chuyển động tròn trên cả phần mặt, phần viền hàm và cổ.

Một số sai lầm phổ biến khi làm sạch da như rửa mặt quá nhiều lần hoặc dùng lực quá mạnh để chà xát, dẫn đến tổn thương hàng rào bảo vệ da. Do đó, những ai sở hữu làn da nhạy cảm không nên lạm dụng các miếng bọt biển rửa mặt hoặc máy rửa mặt vì khó kiểm soát lực tác động trên da.

Nhận biết sản phẩm làm sạch phù hợp cho da nhạy cảm

Theo ThS BS. Nguyễn Phương Thảo, người có da nhạy cảm nên ưu tiên sử dụng sữa rửa mặt có khả năng làm sạch hiệu quả mà không gây kích ứng, tổn thương hay phá hủy hàng rào bảo vệ da. “Chất hoạt động bề mặt” là thành phần đặc trưng có trong sữa rửa mặt. Chất này giúp các sản phẩm tẩy rửa làm sạch được các vết bụi bẩn, mỹ phẩm, mà không làm khô da hay tổn hại lớp màng lipid bảo vệ da. Đặc biệt với làn da nhạy cảm, việc sử dụng sản phẩm có chất hoạt động bề mặt gốc sulfate hoặc các thành phần dầu khoáng, mỡ động vật có thể gây kích ứng, bào mòn da. Ngược lại, các thành phần thực vật vẫn có hiệu quả làm sạch nhưng lại thân thiện hơn với làn da.

Người có da nhạy cảm nên lựa chọn sản phẩm làm sạch khoa học theo tiêu chuẩn “5 không”: không xà phòng, không paraben, không sulfate, không dầu khoáng, không hương liệu. Ngoài tác dụng làm sạch, sữa rửa mặt có thể đóng vai trò tăng cường hàng rào bảo vệ da nếu trong thành phần có bổ sung thêm các hoạt chất phù hợp. Điển hình nhất là Ceramides - một trong những hợp chất có trong lớp lipid liên bào, đóng vai trò đảm bảo khả năng hoạt động của hàng rào bảo vệ da và duy trì độ ẩm cần thiết. Nhờ tính chất dễ tiếp cận và dung nạp, không khó để bổ sung Ceramides trong các sản phẩm làm sạch. Ngoài ra, có thể kích thích sản sinh Ceramides nội sinh thông qua việc bổ sung một số thành phần phổ biến như Glycerin, Panthenol và Niacinamide. Tác động hiệp đồng của các hoạt chất này không chỉ kích thích cơ thể tự sản sinh ra Ceramides mà còn có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, làm mềm da, ngăn ngừa tình trạng mất nước, làm dịu và phục hồi. Từ đó giúp tăng cường sức khỏe của làn da.

