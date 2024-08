CEO Nguyễn Quốc Cường nói về kim chỉ nam phát triển dự án nhà ở

Ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần C- Holdings đã dành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi của khách hàng, nhà đầu tư và báo chí liên quan đến chiến lược phát triển doanh nghiệp mà ông đang điều hành.

Từ năm 2018, ông Nguyễn Quốc Cường cùng cộng sự đã xây dựng cho riêng mình thương hiệu C-Holdings, tập trung phát triển dự án trong lĩnh vực bất động sản nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ông Cường xem C-Holdings là đứa con của mình nên đặt tâm huyết vào đó để phát triển theo lý tưởng riêng không có mối liên hệ hay ràng buộc với QCG.

Sau hơn 5 năm, qua vài dự án, tập thể cán bộ, nhân viên C- Holdings đã có nhiều kinh nghiệm, thể hiện được năng lực, có uy tín trên thị trường, đối tác, ngân hàng. Đặc biệt với khách hàng, C- Hodings đã tạo được uy tín, thiện cảm và có được sự chấp nhận sản phẩm. Do vậy, không có nhiều khó khăn ở C- Holdings trong những bước tiếp theo, vì doanh nghiệp đã có định hướng rõ ràng, chuyên nghiệp từ đầu.

Sau thành công của 2 dự án là C-Sky View và The Maison, C-Holdings đã tạo ra một bước ngoặt lớn bằng việc giới thiệu dự án căn hộ The Felix tại trung tâm Thuận An (Bình Dương), gần TPHCM, với mức giá chỉ từ 1,48 tỷ đồng/căn. Đây là mức giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Dự án này tạo cơ hội cho tất cả mọi tầng lớp, đặc biệt là gia đình trẻ.

Dự án The Felix thu hút người trẻ năng động nhờ hệ thống tiện ích Wellness Living toàn diện và đẳng cấp. Với 68 tiện ích từ cổng vào, bao gồm sảnh đón 5 sao, hồ bơi Panorama Pool phong cách resort và tổ hợp giải trí đa trải nghiệm, dự án này thực sự nổi bật. Theo doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, The Felix là ngôi nhà mang đến hạnh phúc, viên mãn và may mắn.

Ở dự án nhà ở này, chính sách bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng sử dụng bằng khoản tiết kiệm từ lương. Cụ thể, cư dân được linh hoạt thanh toán với các giải pháp tài chính phù hợp theo nhu cầu. Theo đó, cư dân chỉ cần rót vốn 10% là đã có thể ký hợp đồng trở thành chủ nhân căn hộ, tương đương 148 triệu đồng. Sau đó, cư dân thanh toán nhỏ giọt chỉ 1%/tháng, tương đương với mức lương phổ biến của người lao động, đồng thời còn được ưu đãi vay ngân hàng với lãi suất 0% trong 24 tháng.

Khi được hỏi vì sao ở vị trí “đất vàng” song lại bán với giá bình dân?, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, mỗi doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh khác nhau. Ở C-Holdings việc đưa ra giá thấp hơn mức sàn chung không phải để cạnh tranh với các dự án khác. Trước khi quyết định đưa ra mức giá, công ty tính toán hết từ các khâu dựa trên nhu cầu, lợi ích của khách hàng.

“Mục tiêu của công ty là lấy công làm lợi nhuận. Từ tất cả các khâu, công ty dồn lực, đẩy nhanh tiến độ để giảm bớt chi phí. Nếu công ty hướng mục tiêu tới lợi nhuận thì sẽ bán với giá khung thị trường và sản phẩm vẫn ra bình thường. Tuy nhiên, mục tiêu của công ty là hướng tới phục vụ khách hàng nên tìm đủ cách để giảm bớt gắng nặng cho họ. Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng đã tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra”, ông Cường nói về kim chỉ nam trong thực hiện các dự án nhà ở.

Nói về dự án The Felix, ông Nguyễn Quốc Cường khẳng định, căn hộ mang đẳng cấp 5 sao nhưng giá bán chỉ ở mức 3 sao. Căn hộ đầy đủ các tiện nghi, đơn cử như có hệ thống điều khiển từ xa. Khi chủ hộ có khách đến, màn hình trong nhà sẽ hiển thị, chủ hộ đồng ý, thang máy sẽ mở để đón khách lên.

Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết thêm, dự án The Felix, đảm bảo khách hàng nhận sổ theo thời gian cam kết, thậm chí sớm hơn. “Tất cả các dự án, chúng tôi lấy uy tín, phục vụ làm đầu, không để khách hàng phải lo lắng khi đặt niềm tin vào chủ đầu tư”.