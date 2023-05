Cầu thủ vô danh lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Ngoại hạng Anh

TPO - Rạng sáng nay, trong trận đấu tranh suất thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24, Luton Town đã giành chiến thắng kịch tính để góp mặt ở sân chơi lớn nhất xứ sương mù. Nhờ vậy, Pelly Ruddock Mpanzu cũng làm nên lịch sử.

Pelly Ruddock Mpanzu trở thành cầu thủ đầu tiên lên liền 5 hạng đấu trong màu áo của một CLB. Cách đây 9 năm anh còn cùng Luton Town thi đấu tại Conference Premier (hạng thứ 5 trong hệ thống các giải bóng đá Anh gồm các CLB nghiệp dư và bán chuyên).

Đến 2014/15, Mpanzu và Luton lên League Two. Anh ra sân 21 trận và ghi 2 bàn. Cầu thủ này cùng Luton gắn bó với League Two được 4 mùa trước khi thăng hạng League One ở chiến dịch 2018/19 và chỉ mất 1 mùa giải, họ đã có mặt ở Championship (hạng Nhất Anh).

Đây cũng là giai đoạn Mpanzu thi đấu thăng hoa nhất. 2 mùa đầu, anh góp mặt trong mọi trận đấu của CLB chủ quản, ghi tổng cộng 5 bàn. Đến 2 mùa gần đây, chấn thương khiến cầu thủ sinh năm 1994 không còn ra sân nhiều như trước, nhưng anh vẫn là trụ cột với lần lượt 34 và 33 trận ở các mùa 2021/22 và 2022/23.

Nhờ những đóng góp của tiền vệ phòng ngự người Congo này, Luton đã cán đích ở vị trí thứ 3, kèm suất đá play-off. Luton đánh bại Sunderland ở bán kết và tại chung kết play-off, CLB này vượt qua Coventry bằng loạt sút luân lưu 6-5, chính thức trở thành CLB cuối cùng lên chuyến tàu Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24.

Luton là đội bóng đầu tiên đi từ hạng 5 lên Premier League trong kỷ nguyên EPL. Pelly Ruddock Mpanzu có mặt trọn vẹn trong hành trình ấy để thiết lập nên kì tích chưa từng có trong lịch sử. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên lên liền 5 hạng đấu trong màu áo của một CLB.

“Tôi cảm thấy như mình đã hoàn thành nhiệm vụ với bóng đá. Đó là một hành trình phi thường”, Mpanzu sung sướng nói về kỳ tích của bản thân.