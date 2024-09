'Cậu nhỏ' của người đàn ông cương cứng kéo dài hàng giờ sau chầu nhậu

TPO - Sau một chầu cơm no rượu say, “cậu nhỏ” của người đàn ông 49 tuổi ở TPHCM bị cương cứng trong nhiều giờ. Để tránh đau đớn kéo dài, bác sĩ phải can thiệp cho người bệnh.

Ngày 1/9, BS Nguyễn Vĩnh Bình, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp dương vật bị cương cứng bất thường. Thông tin từ người nhà bệnh nhân cho biết, sau một chầu cơm no, rượu say, “cậu nhỏ” của ông P.V.C. (49 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TPHCM) bị cương cứng liên tục trong nhiều giờ, gây đau đớn. Bệnh nhân đã dùng mọi cách để khắc phục nhưng không có tác dụng nên buộc phải nhập viện cầu cứu bác sĩ. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện "cậu bé" của người bệnh bị cương cứng, đau mỗi khi đi tiểu kèm bệnh lý suy thận cấp. Bệnh nhân sau đó được chuyển qua khoa Ngoại Tiết niệu để theo dõi. Tại đây, qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán ông C. bị cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu. Kết quả siêu âm cho thấy người bệnh bị tăng trở kháng động mạch thể hang hai bên, tĩnh mạch lưng sâu dương vật xẹp ở 1/2 trên và giãn đoạn 1/2 dưới đến gốc dương vật. Bệnh nhân được điều trị bằng cách chọc hút máu thể hang dương vật hai bên, tiêm phenyleprine. Trong quá trình thực hiện, các bác sĩ đã chọc hút, lấy hết máu đỏ bầm, bơm rửa với NaCl 0.9% tới khi có máu đỏ tươi. Sau khi thực hiện thủ thuật kết hợp điều trị, "cậu bé" của người bệnh đã trở lại bình thường, không còn cương cứng. Chức năng cương của dương vật được bảo tồn. BS Vĩnh Bình cho biết: “Đây là một trường hợp hiếm gặp (tỷ lệ 0,3 - 1/100.000 ca). Bệnh nhân C. trước đó bị ngộ độc rượu Methanol kèm theo tình trạng nghiện rượu kéo dài. Đó là yếu tố ảnh hưởng khiến bệnh nhân bị cương đau dương vật kéo dài”. Theo BS Vĩnh Bình, cương đau dương vật kéo dài là tình trạng cương cứng kéo dài trên 4 giờ mà không liên quan đến các yếu tố kích thích tình dục. Nguyên nhân bệnh lý có thể do chấn thương dương vật, chấn thương vùng chậu, các bệnh lý huyết học, nhiễm khuẩn, các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, rối loạn thần kinh hay do các khối u di căn. Ngoài ra, bệnh này còn gặp ở những bệnh nhân hút thuốc lá nhiều, sử dụng các chất kích thích, uống nhiều rượu bia... TPHCM: Bắt đầu chiến dịch tiêm vắc xin sởi ngay trong kỳ nghỉ lễ Nghịch máy giặt, bé gái bị chém lìa cánh tay Thông tin mới nhất vụ hai vợ chồng bị bắn ở Biên Hòa Vân Sơn