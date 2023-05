'Cậu nhỏ' - chuyện không nhỏ

TP - “Cậu nhỏ” là một từ khóa mà bất cứ một người trưởng thành nào đều dễ dàng hiểu được. Tuy nhiên mối bận tâm xung quanh “cậu” thực ra không hề nhỏ. Phóng viên báo Tiền Phong đã phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học & Y học giới tính - Bệnh viện trường ĐH Y Hà Nội, xung quanh câu chuyện tế nhị này.

- Từ thực tế thăm khám của mình, bác sĩ có thể tóm tắt về nhu cầu cải thiện “cậu nhỏ” của nam giới?

Không chỉ trong những năm gần đây mà từ rất lâu, nhiều bệnh nhân nam giới đến khám tại Khoa Nam học và Y học Giới tính phàn nàn về kích thước dương vật khiêm tốn và có mong muốn muốn được tăng kích cỡ của “cậu nhỏ”. Nhu cầu này không chỉ đến từ những bệnh nhân có những bất thường ở cơ quan sinh dục như lỗ tiểu thấp, suy sinh dục hay rối loạn phát triển giới tính…, mà còn từ những nam giới có kích thước và chức năng dương vật hoàn toàn trong giới hạn bình thường. Những bệnh nhân này thường rất tự ti về bản thân cũng như e ngại trong việc tìm kiếm bạn tình.

Nhiều người thậm chí đã từng tìm kiếm các phương pháp để tự làm tăng kích thước của mình như các dược phẩm mua trên mạng, tự kéo giãn dương vật hoặc thủ dâm thường xuyên…

- Kích cỡ không làm nên một người tình hoàn hảo… Đây chính là lý thuyết được ghi trong các tài liệu về nam học. Nếu size không có ý nghĩa gì lắm thì tại sao đàn ông lại quan tâm đến vậy?

Đối với nam giới, từ xa xưa, kích thước của cơ quan sinh dục nói chung và dương vật nói riêng là biểu tượng của sự nam tính, của phái mạnh và khả năng chinh phục trái tim của nữ giới. Người đàn ông có “hàng” khủng thường rất tự tin vào bản thân và khả năng tình dục của mình mặc dù nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng đối với nữ giới, không phải kích thước dương vật càng lớn thì mức độ thỏa mãn tình dục càng nhiều.

Định kiến của nam giới thường cho rằng việc thỏa mãn nhu cầu tình dục của phụ nữ phụ thuộc vào kích thước dương vật. Đây là một quan niệm sai lầm do ảnh hưởng từ các phim khiêu dâm. Sự phát triển mạnh của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là internet càng làm cho hình ảnh khuôn mẫu của nam giới bị phóng đại, làm cho nhiều người bị lầm tưởng về kích thước “chuẩn men”. Điều này dẫn đến việc nhiều bệnh nhân nam tới khám với chúng tôi phàn nàn về kích thước dương vật của mình, ngay cả khi họ vẫn trong giới hạn bình thường.

- Có những phương pháp nào đang được áp dụng để cải thiện kích thước “cậu nhỏ”? Chúng có được bền lâu hay không và liệu có phải lo lắng về biến chứng của những biện pháp này?

Trên thế giới, một số phương pháp để tăng kích thước của “cậu nhỏ” có thể điểm qua như sau:

Đặt silicon: Loại phẫu thuật này bao gồm việc đặt một dụng cụ silicon có hình liềm vào bên dưới da dương vật khiến cho nó dài và lớn hơn. Bác sĩ phẫu thuật trước tiên sẽ thực hiện đường cắt ở phía trên dương vật và đưa silicon vào phía trên trục dương vật, sau đó sẽ định hình miếng silicon để chắc chắn rằng nó vừa với kích cỡ và hình dáng của… khổ chủ.

Chuyển mô mỡ: Khi thực hiện thủ thuật chuyển mô mỡ, bác sĩ sẽ lấy các tế bào mỡ từ vùng có chứa mỡ ở trên cơ thể và tiêm vào trục của dương vật. Để thực hiện thì bác sĩ sẽ cắt một đường nhỏ ở bên hông dương vật và tiêm các tế bào mỡ đã được tinh khiết hóa vào trong.

Tiêm các vật liệu độn: Một số vật liệu có thể được bác sỹ sử dụng để tiêm vào lớp dưới da của dương vật để tăng kích thước bao gồm acid hyaluronic, acid lactic…

Cắt dây chằng treo dương vật: Phẫu thuật cắt dây chằng treo dương vật làm cho dương vật lúc mềm trông dài hơn. Dây chằng này nối dương vật vào xương mu. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ sẽ cắt dây chằng này đi và lấy da từ vùng bụng xuống trục của dương vật. Mặc dù phẫu thuật này làm cho dương vật treo thấp xuống hơn nhưng thật ra không tăng thêm kích thước.

Các biến chứng của phẫu thuật bao gồm: Bầm tím và tụ máu dương vật và vết mổ, thay đổi hình dạng dương vật, nhiễm trùng, sưng và phù nề dương vật mạn tính, mất cảm giác da dương vật dẫn đến mất khoái cảm, xơ hóa da và tổ chức dưới da dương vật…

- Theo như những gì bác sĩ vừa chia sẻ thì cần thận trọng khi nghĩ đến “dao kéo” để cải thiện “cậu nhỏ”?

Theo khuyến cáo của các Hội chuyên ngành thì “dao kéo” có tác dụng ở một số ít các trường hợp được chẩn đoán là dương vật nhỏ. Nghĩa là chiều dài dương vật trạng thái mềm kéo giãn < 7,5 cm. Còn tất cả những dương vật có chiều dài > 7,5 cm đều có khả năng thực hiện tốt cả hai chức năng là tiểu tiện và tình dục và đều không có chỉ định can thiệp.

- Hiện nay đang có trào lưu làm tăng kích thước dương vật bằng phương pháp tiêm mỡ tự thân hay nói cách khác là tiêm tế bào gốc. Bác sĩ cho biết những thông tin cơ bản về vấn đề này?

Tiêm mỡ tự thân là một phương pháp đã được thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, phương pháp này hiện nay được cho là không có hiệu quả lâu dài do mỡ khi tiêm vào dương vật phần lớn sẽ được cơ thể hấp thu trở lại. Do vậy, thường phải tiêm nhiều lần lặp đi lặp lại để duy trì hiệu quả. Phương pháp này cũng có thể gặp một số biến chứng như nhiễm trùng, xơ hóa gây biến dạng dương vật, cong dương vật, giảm cảm giác khi quan hệ tình dục cũng như rối loạn cương dương. Kết quả của phương pháp này còn nhiều hạn chế. Người ta thấy rằng cứ 100 người sau tiêm mỡ thì 30 người chu vi “cậu nhỏ” bị giảm đi trong vòng 2-3 tháng đầu và 70-80 người giảm hẳn sau 1-2 năm. Đó là chưa kể đến các biến chứng như mỡ di chuyển đến các nơi khác gây biến chứng, biến dạng dương vật, giảm khoái cảm khi quan hệ do bị xơ hóa.

- Cảm ơn bác sĩ!