Cấu hình hơn trăm triệu full MSI có gì “'lợi hại'?

Có một bộ máy “full rồng” là ước mơ của nhiều game thủ nhí, nhưng số tiền bỏ ra không hề nhỏ chắc chắn là không phải ai cũng có thể sắm được. Cùng người viết trải nghiệm cấu hình này dưới góc độ game thủ nhé!

Để có tông màu đen đồng nhất, khỏe khoắn mà đậm chất MSI, lựa chọn quả thật rất nhiều nhưng nếu là fan cứng cựa của nhà rồng thì khó có thể bỏ qua MEG PROSPECT 700R chiếc vỏ rộng rãi với trọng lượng thép cùng kính lên tới gần 16kg biến chiếc máy trở thành “một cỗ xe tăng” bảo vệ vững chắc cho những linh kiện bên trong.

Nhằm mang tới khả năng xử lý tương xứng với ngân sách hơn trăm triệu đồng mà vẫn đảm bảo tính nhất quán. Bộ đôi bo mạch chủ MSI MAG Z790 Carbon được lựa chọn cùng với con chip mạnh mẽ nhất Intel thời điểm hiện tại i9 13900k.

Thế mạnh của MSI MAG Z790 Carbon là sử dụng VRM đầu bảng được xây dựng với tổng cộng 19 + 1 + 1 năng lượng trực tiếp cùng các đầu nối nguồn kép và 105A Smart Power Stage. Với thiết kế PCB mới tối ưu băng thông và cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn, MAG Z790 Carbon hoàn toàn đủ sức “cân” i9 thế hệ thứ 13 mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Dĩ nhiên một cặp đôi mạnh mẽ như vậy, một bộ ram DDR5 là hoàn toàn hợp lý với giá cả hiện tại đã quá mềm hầu như chẳng có chút chênh lệch nào so với DDR4 cùng dung lượng.

Cần lưu ý thêm, i9 13900k được biết với hiệu năng khủng nhưng khả năng tỏa nhiệt cũng rất mạnh, lúc này MEG Coreliquid S360 là giải pháp vừa mang lại tính thẩm mĩ cao vừa đáp ứng khả năng giải nhiệt tương đối hiệu quả với đại đa số người dùng phổ thông.

Phần quan trọng nhất, đóng góp rất lớn đến quá trình trải nghiệm phải kể đến sự góp mặt của chiếc card màn hình MSI RTX 4080 Suprim X. Đây là chiếc vga có hiệu suất cực cao đến từ “nhà rồng” nhưng lại có khả năng tản nhiệt cực tốt được xây dựng với Lõi RT và Lõi Tensor nâng cao, đa xử lý phát trực tuyến mới và bộ nhớ G6X siêu nhanh.

Và cuối cùng, với một cấu hình cực mạnh mẽ và tiêu tốn năng lược thuộc hàng “bậc nhất” như vậy. Bộ nguồn MEG Ai1300P PCIe 5 là cực kì cần thiết. Không chỉ đạt chuẩn PLUS Platinum, MEG Ai1300P PCIe 5 còn là bộ nguồn đầu tiên trên thế giới sẵn sàng hoàn toàn cho ATX 3.0 và PCIe 5.0. ATX 3.0 cho phép hiệu suất được tăng lên giúp việc thêm một đầu nối PCIe 5.0 12VHPWR mới có tính năng 12 + 4 chân thay vì 6 hoặc 8 trở nên khả thi mang lại độ an toàn, hiệu năng ổn định cùng thẩm mĩ cho khu vực cấp nguồn VGA vốn được đặt vào vị trí dễ thấy hơn rất nhiều so với trước đây.

Nhìn chung, RTX 4080 Suprim X và MEG Ai1300P PCIe 5 rõ ràng là bộ nguồn và VGA “sinh ra để dành cho nhau”. MEG Ai1300P PCIe 5 không chỉ có những công nghệ mới nhất mà còn hỗ trợ chuẩn đầu cắm nguồn mới đồng bộ với series 40xx đến từ nhà NVIDA.

Ngoài những thành phần chính, màn hình MSI OPTIX G2722 27“ IPS 170Hz cũng góp phần tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ với tần số quét cao, tốc độ phản hồi chỉ 1 ms mang tới những khung hình mượt mà chuẩn Esport. Bộ gear “full rồng” bao gồm chuột GM41, phím GK50 Elite, tai nghe IMMERSE GH61 và Lót chuột GD70 sẽ mang tới cá tính riêng cho góc game thủ yêu MSI.

Về trải nghiệm thực tế, quá rõ ràng khi đây là một cấu hình “khủng long” chẳng ngán bất cứ tựa game nào đang có mặt trên thị trường. Nhưng điều tạo nên sự ngạc nhiên nhất đến từ chiếc VGA RTX 4080 Suprim X. Không chỉ mạnh mẽ mà còn rất mát mẻ. Nhiệt độ full load chỉ dao động quanh mốc 67~68 độ C khi sử dụng liên tục. Bộ nguồn MEG Ai1300P PCIe 5 cũng rất ấn tượng khi kích thước nhỏ gọn nhưng nguồn điện đầu ra ổn định duy trì được một hiệu suất tổng thể quá tốt, cần phải nói thêm chỉ riêng con chip i9 13900k đã có thể ăn lên tới 300w khi hoạt động hết công suất.

Thử nghiệm với một số tựa game đang “ăn cấu hình” tại thời điểm hiện tại như Call of Duty Modern Warfare II với setting nặng đô hơn cùng màn hình lên tới 4k. Bất ngờ khi FPS trung bình trên RTX 4080 Suprim X rơi vào 103 con số này khi test với Dying Light 2 và FarCry lần lượt là 100 và 129 FPS.

Nhìn chung đây là một cấu hình được xây dựng trên nguyên tắc “chỉ cần tốt” chứ không quan tâm về giá. Game thủ hoàn toàn có thể tối ưu nhiều thành phần để giảm chi phí nhưng chắc chắn nếu một lần trải nghiệm với cấu hình này, bất cứ ai yêu công nghệ cũng sẽ thích mê thôi!

Cấu hình tham khảo:

Intel Core i9 13900k

Kingston DDR5 32GB

MSI MAG Z790 Carbon

RTX 4080 Suprim X

MSI MEG Coreliquid S360

MSI SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVME M.2 2TB

MSI MEG Ai1300P PCIe 5

MEG PROSPECT 700R

Màn G2722

Chuột GM41

Phím GK50 Elite

Tai nghe IMMERSE GH61

Lót chuột GD70

