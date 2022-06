Cát Tường Group và tâm huyết kiến tạo bất động sản bền vững

Với mục tiêu “Kiến tạo sản phẩm Bất động sản (BĐS) theo định hướng Nhân văn - Bền vững”, Cát Tường Group đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với những sản phẩm độc đáo, mức giá hấp dẫn thu hút giới đầu tư.

Doanh nghiệp trẻ với loạt công trình BĐS độc đáo

Sau hơn 10 năm gia nhập và xây dựng thương hiệu trên thị trường BĐS, Cát Tường Group đã gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ khi là một doanh nghiệp trẻ nhưng không “non”. Loạt dự án khu đô thị lớn với quy hoạch tổng thể và cộng đồng cư dân mang tính bền vững được kiến tạo thành công, đạt được các thành tích nổi bật. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sự nghiêm túc, chỉnh chu của Tập đoàn Cát Tường Group.

Đại diện Chủ đầu tư Cát Tường Group chia sẻ: “Thành lập từ năm 2011, từ một doanh nghiệp trẻ nhưng với ý chí quyết tâm, nhiệt huyết cùng tư duy nhạy bén, Cát Tường Group không ngừng mang đến cho khách hàng những sản phẩm BĐS thực tế, bài bản từ quy hoạch đến kiến trúc cùng mức giá phù hợp nhất.”

Thế mạnh từ quy trình liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng BĐS bao gồm: đầu tư, xây dựng, phân phối dự án,... cùng tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo Tập đoàn đã mang đến những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý cho khách hàng. Tính đến hiện tại, hơn 17 dự án BĐS do Cát Tường Group đầu tư và phát triển đều được khách hàng đón nhận nhiệt liệt ngay từ khi tung ra thị trường, có thể kế đến: Khu đô thị Cát Tường Phú Sinh (122 ha, Long An), Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng (92.78 ha, Bình Phước), Khu đô thị Cát Tường Western Pearl (80 ha, Hậu Giang),...

Các khu dân cư, đô thị do Cát Tường Group đầu tư và phát triển nhanh chóng được lấp đầy và trở nên sầm uất bởi các tiện ích thương mại dịch vụ như: siêu thị, nhà hàng, trường học, trung tâm thương mại, nhà thuốc,...Từ đó, giá trị đầu tư cũng được tăng dần theo thời gian.

Dù mỗi sản phẩm BĐS của Cát Tường Group đều mang màu sắc riêng nhưng tất cả đều được xây dựng trên nền tảng duy nhất là “Nhân văn - Bền vững”, được thể hiện qua: hạ tầng kết nối đồng bộ, quy hoạch khu đô thị, các chương trình tạo điểm đến, quản lý vận hành chặt chẽ đáp ứng 5 nhu cầu thiết yếu của cư dân: Sống - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm. Cát Tường Group mong muốn kiến tạo các sản phẩm BĐS mang đến cho cư dân môi trường sống chất lượng cùng những trải nghiệm đa sắc màu .

Từ những cố gắng bền bỉ, nỗ lực phụng sự cho khách hàng khi mang đến những sản phẩm giá trị, an toàn, đảm bảo lợi ích khi an cư và đầu tư, Cát Tường Group đã gặt hái được nhiều “quả ngọt” trên hành trình của mình. Cát Tường Group tự hào mang về cho mình các giải thưởng uy tín, bao gồm: “Top 10 nhà phát triển Khu đô thị tiêu biểu Việt Nam 2021”, Xác lập kỷ lục Công viên Ánh sáng kỳ quan cổ đại The Miracle (Dự án Cát Tường Western Pearl), Nhà phát triển BĐS tốt nhất Miền Nam 2021, Doanh nghiệp trẻ phát triển bền vững,...

Cát Tường Park House - Dự án tiên phong trong thập kỷ mới

Đi từ triết lý Nhân văn - Bền vững của Tập đoàn Cát Tường Group và lấy sản phẩm làm trọng tâm, trong năm 2022, để tiếp nối thành công, Cát Tường Group giới thiệu dự án Cát Tường Park House - khu dân cư chuẩn Nhật hàng đầu Đông Nam Bộ. Đây cũng là dự án tiên phong trong thập kỷ vàng của tập đoàn, đón đầu xu hướng sống xanh - bền vững đang được ưu tiên phát triển trong ngành BĐS tại Việt Nam.

Ngày nay, việc xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp trên toàn cầu trở thành xu thế tất yếu của thị trường. Thấu hiểu điều đó, Cát Tường Group cũng đẩy mạnh việc bắt tay với các đối tác lớn cả trong nước và quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo các khu đô thị thịnh vượng, nâng tầm giá trị BĐS.

Điển hình, Khu dân cư Cát Tường Park House là “cái bắt tay” giữa Cát Tường Group với các đối tác nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản như: ONG & ONG (Singapore), Lascal (Nhật Bản), Hokuseisha (Nhật Bản),... Hành động bắt tay với “những gã khổng lồ” nhằm mục đích củng cố sức mạnh nội lực, học hỏi kinh nghiệm, rút ngắn thời gian phát triển dự án đã chứng tỏ được tiềm lực lớn mạnh của Cát Tường Group về năng lực quản lý, kinh nghiệm và sự quyết tâm trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Cát Tường Park House là dự án mang phong cách của “Xứ sở mặt trời mọc” được tập đoàn dành nhiều tâm huyết và nguồn lực với mong muốn kiến tạo khu dân cư chuẩn Nhật, sầm uất nhất khu vực Đông Nam Bộ. Tọa lạc ngay tại vị trí vàng - trung tâm khu vực thị trấn Chơn Thành - với hệ thống giao thông được đầu tư mạnh mẽ, Cát Tường Park House với quy mô rộng lớn, được đầu tư bài bản hứa hẹn trở thành dự án sáng giá được các nhà đầu tư săn đón.

Việc sở hữu vị trí đắt giá, đồng thời là dự án kiến tạo phong cách sống chuẩn quốc tế hàng đầu Đông Nam Bộ, Cát Tường Park House chính là “con gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội và là nơi tận hưởng cuộc sống trọn vẹn cho những chủ nhân tương lai. Dự kiến Khu đô thị chuẩn Nhật Cát Tường Park House sẽ được ra mắt vào quý III - 2022.