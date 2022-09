Cargill Việt Nam vinh dự đón nhận danh hiệu 'Nơi Làm việc Tốt nhất Châu Á 2022'

Vào tháng 8/2022 vừa qua , Cargill Việt Nam đã xuất sắc được tạp chí Nhân sự Châu Á – HR Asia công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm thứ hai liên tiếp .

Giải thưởng Nơi Làm việc Tốt nhất Châu Á của HR Asia là một chương trình bình chọn nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, tổ chức có thực hành tốt nhất về quản trị nhân sự, gắn kết nhân viên và văn hóa doanh nghiệp đa dạng và hòa nhập, tạo cơ hội bình đẳng cho nhân viên thuộc mọi cấp bậc.

Cargill nỗ lực lấy con người làm trọng tâm…

“Đối với chúng tôi, giải thưởng này là sự ghi nhận nhưng cũng đồng thời là một phép thử cho doanh nghiệp,” ông Phạm Đức Thắng, Tổng Giám đốc Ngành Dinh dưỡng Vật nuôi của Cargill Việt Nam và Thái Lan, chia sẻ tại lễ trao giải. “Đó là sự công nhận những nỗ lực của Cargill trong việc nuôi dưỡng và phát triển môi trường làm việc cởi mở, đa dạng - công bằng - hội nhập cho người lao động phát huy hết tố chất và tiềm năng của mình, là động lực để đội ngũ nhân viên gắn bó và chủ động góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi tại Việt Nam. Đó cũng đồng thời là quá trình thử thách, khảo nghiệm nhằm đảm bảo rằng sự nghiệp của mỗi nhân viên trong công ty luôn là một hành trình nghề nghiệp xứng đáng, truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai trong việc góp phần cải cách và đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.”

Kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1995, Cargill luôn chú trọng tuyển dụng nhân sự phù hợp và nuôi dưỡng, phát triển nguồn nhân tài hiện có, áp dụng các chính sách đãi ngộ và cơ hội thăng tiến cho nguồn nhân lực địa phương, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho lực lượng kế cận, thường xuyên tổ chức khảo sát nội bộ để hiểu rõ mức độ hài lòng cũng như gắn kết của nhân viên v.v… Hiện công ty có gần 1.400 nhân viên người Việt, chiếm khoảng 99% lực lượng lao động và nhiều người trong số đó đã gắn bó với Cargill từ những ngày đầu thành lập.

Sự gắn kết lâu dài đó cũng hình thành qua nhiều dự án phát triển cộng đồng mang tính chiến lược và dài hạn do Cargill khởi xướng. Quỹ Từ thiện Cargill Cares với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng thông qua giáo dục đã hoàn thành xây dựng và bàn giao 105 trường học tại tại 51 tỉnh thành trên cả nước, giúp cải thiện điều kiện học tập cho khoảng 16.500 học sinh mỗi năm, hướng tới mục tiêu hoàn thành 150 ngôi trường cho Việt Nam vào năm 2030 mà công ty đã cam kết.

… và đặt an toàn lên trước lợi nhuận

Với Cargill, ưu tiên hàng đầu là “Đảm bảo mỗi ngày, mỗi nhân viên đều trở về an toàn với người thân và gia đình”. Ưu tiên đó đã được biến thành các hành động cụ thể như tập huấn thường xuyên về nhận diện mối nguy và thực thi an toàn, chuyển đổi phương tiện đi lại từ xe gắn máy sang ô tô cho đội ngũ thương mại từ năm 2018. Tại Cargill, mỗi nhân viên đều được trao quyền lên tiếng và ngăn chặn các hành vi không an toàn, báo cáo các mối nguy về an toàn để được lập tức rà soát, khắc phục.

Là một trong những công ty lớn nhất thế giới về nông nghiệp và thực phẩm, Cargill luôn đảm bảo sản xuất và kinh doanh theo một phương thức an toàn với con người, sản phẩm và Trái Đất; nỗ lực hết sức nhằm kết nối con người với những ý tưởng và nguồn lực cần thiết để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại Việt Nam. Hơn thế nữa, Cargill cũng áp dụng nhiều sáng kiến xây dựng một môi trường làm việc đa dạng - công bằng - hội nhập, nơi người lao động luôn được chào đón, lắng nghe, đánh giá đúng năng lực và phát triển. Các sáng kiến này nhận được sự ủng hộ và tham gia của cả doanh nghiệp cũng như Chi hội Phụ nữ Cargill, nhằm xây dựng các chương trình phát triển năng lực cho lao động nữ, giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp và nâng cao tỉ lệ lãnh đạo nữ ở các vị trí quản lý, đề cao sức khoẻ tinh thần và thể chất, thiết lập phòng dành cho các bà mẹ tại nhiều cơ sở của công ty.

Trải qua gần 27 năm tại Việt Nam, đội ngũ Cargill không ngừng lớn mạnh và trở thành một khối thống nhất cùng sống và làm việc theo các giá trị chung của Cargill: Lấy Con người làm Trọng, Làm Điều Đúng đắn, Nỗ lực Đạt Mục tiêu Cao hơn. “Mục đích của chúng tôi là nuôi dưỡng thế giới theo một phương thức an toàn, có trách nhiệm và bền vững, và mục đích đó bắt đầu từ chính đội ngũ của chúng tôi, là những người có thể góp phần giải quyết một số thách thức lớn mà thế giới hiện phải đối mặt trong các lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm,” ông Thắng khẳng định.