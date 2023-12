Care For Việt Nam và thị trường ngách miễn dịch chủ động

Nhận thấy những biến động mạnh mẽ của thị trường là cơ hội và cũng là thách thức lớn, Care For Việt Nam đã nhanh chóng đổi mới và sáng tạo chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với tiềm năng và thị hiếu mới của thị trường.

Phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch

Theo báo cáo “Phân tích quy mô thị phần thị trường sữa - Xu hướng & dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)” của Modern Intelligence, quy mô thị trường sữa dự kiến sẽ tăng từ 613,96 tỷ USD vào năm 2023 lên 840 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 6,47% trong giai đoạn dự báo.

Dù tiêu thụ ngoài gia đình của các sản phẩm sữa đã trở lại bình thường sau đại dịch, mức tiêu thụ trong nhà vẫn tăng lên trong những năm gần đây. Điều này cho thấy thị trường sữa và thực phẩm bổ sung (TPBS) dạng sữa vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và những cá nhân mong muốn đầu từ kinh doanh sản phẩm này.

Nhu cầu sản phẩm chất lượng cao của người tiêu dùng

Báo cáo trên của Modern Intelligence cũng cho thấy “người tiêu dùng bắt đầu đặt nhiều giá trị hơn vào thực phẩm mang lại cho họ lợi ích chức năng bên cạnh hương vị.”Khác với giai đoạn trước khi mà người dân chưa có nhu cầu quá cao về TPBS bổ sung kháng thể, thì nay, trước yếu tố biến đổi môi trường và “dư âm” của covid thì thị hiếu người tiêu dùng ngày một khắt khe và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm tăng cường miễn dịch, IgG, bổ sung dưỡng chất vi lượng, men vi sinh, v.v.

Nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng quyết định “móc hầu bao”. Báo cáo của VIRAC về Thị trường sữa Việt Nam 2023 cho thấy New Zealand, Mỹ, Pháp và Thái Lan là các thị trường chủ yếu cung cấp sữa và sản phẩm từ sữa cho Việt Nam. Trong đó, 4 tháng đầu 2023, thị trường sữa Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ New Zealand, với 178,22 triệu USD, chiếm tới 43,9% tổng kim ngạch nhập khẩu thị trường sữa của cả nước, tăng 23% so với 4 tháng đầu năm 2022.

Đổi mới chiến lược kinh doanh để tận dụng lợi thế trên thị trường

Care For Việt Nam như một con thuyền đang lướt sóng. Trước những biến động của thị trường, Care For Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế mà còn tiếp tục tiến về phía trước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng hành cùng kiến tạo ước mơ kinh doanh

Care For Việt Nam cam kết hỗ trợ đối tác kinh doanh sống trọn ước mơ với thông điệp “Live your dream”. Doanh nghiệp và đối tác kinh doanh cùng theo đuổi sứ mệnh bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam, phù hợp với tên gọi “Care For Việt Nam”. “Care For Việt Nam không chỉ là một thương hiệu, mà còn là một sứ mệnh - chia sẻ tình yêu và sự chăm sóc, làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày bằng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng từ sữa non của bò đến từ New Zealand” – Ông Phạm Sơn Tùng, Phó Tổng giám đốc Care For Việt Nam, chia sẻ.

Care For Việt Nam còn mang đến cho Đối tác kinh doanh nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân. Công ty có hệ thống kinh doanh rõ ràng, giúp Đối tác kinh doanh có thể tăng trưởng, hưởng mức thu nhập và quyền lợi hấp dẫn. Với những nỗ lực không ngừng, Care For Việt Nam đã giúp hàng nghìn Đối tác kinh doanh thực hiện ước mơ, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sản phẩm mới kỳ vọng đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường

Bên cạnh việc thăng hoa giá trị nội hàm của thương hiệu, Care For Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm mới TPBS COLOS IgGOLDTM, hướng tới việc đáp ứng mạnh mẽ nhu cầu bảo vệ và cải thiện sức khỏe chủ động của người tiêu dùng.

Sản phẩm được thừa hưởng những tinh hoa của hệ sinh thái New Zealand trong nghiên cứu và sản xuất, từ đó cho ra sản phẩm chất lượng cao có chứa sữa non 24H từ bò cùng các dưỡng chất vi lượng có ích khác. Điểm đặc biệt tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường chính là việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ BioLactolTM giúp tối ưu hiệu quả hấp thu dưỡng chất khi đi qua môi trường acid của dạ dày.

Công nghệ tiên tiến đến từ New Zealand

Công nghệ là yếu tố then chốt để New Zealand phát triển ngành công nghiệp sản phẩm sữa. Với ưu tiên hàng đầu về chất lượng, nhà máy sản xuất COLOS IgGOLDTM tại New Zealand được xây dựng và vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế và được các Bộ ban ngành New Zealand xét duyệt định kì như: chứng nhận RMP tương đương tiêu chuẩn HACCP (hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm), chứng nhận Organic exporter (chứng nhận nhà máy xuất khẩu hữu cơ).

Với những đặc tính nổi trội của sản phẩm cùng quy trình sản xuất gắt gao của New Zealand, Care For Việt Nam mong muốn mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động vừa hiệu quả ưu việt, vừa tiện dụng và dễ dàng tiếp cận bởi giá cả phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, mở ra 1 cơ hội kinh doanh mới cho các Đối tác kinh doanh với dòng sản phẩm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.