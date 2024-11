CapitaLand Development ghi dấu ấn rực rỡ với 7.000 căn hộ ra mắt cùng chín giải thưởng bất động sản

Các giải thưởng danh giá bao gồm “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc”, cùng chiến thắng cao nhất dành cho dự án DEFINE và The Orchard

CapitaLand Development (CLD) Việt Nam tự hào ghi dấu thành công với hơn 7.000 căn hộ ra mắt trong năm cùng chín chiến thắng danh giá tại giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru (VPA) 2024, qua đó khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển bất động sản bền vững và tạo ra giá trị xã hội tích cực. Những danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc”, “Nhà phát triển bất động sản của thập kỷ”, và “Giải thưởng cho những tác động xã hội” là minh chứng cho cam kết của CLD trong việc kiến tạo những dự án chất lượng trên hành trình tô điểm cuộc sống, nâng tầm cộng đồng tại Việt Nam.

Điểm lại các thành tựu đã đạt được trong năm 2024, CLD đã khởi công ba dự án với quy mô lớn là Sycamore tại Bình Dương, Lumi Hanoi và The Senique Hanoi tại thủ đô. Cả ba dự án ghi nhận sự quan tâm lớn từ thị trường, với tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt trên 90% ngay sau khi ra mắt. Những dự án này là một phần kế hoạch chiến lược của CLD trong việc nâng tổng danh mục đầu tư của Tập đoàn lên con số 27.000 căn hộ vào năm 2028. Cũng trong năm nay, hai dự án hạng sang là DEFINE tại Thành phố Hồ Chí Minh và Heritage West Lake tại Hà Nội đã hoàn thiện bàn giao cho khách hàng.

Trong khuôn khổ VPA năm nay, các dự án của CLD đã được vinh danh những giải thưởng quan trọng, với DEFINE được xướng tên cho hạng mục “Dự án căn hộ xuất sắc tại Việt Nam”. Trong khi đó, The Orchard cũng đã giành chiến thắng ở hạng mục “Dự án nhà ở xuất sắc tại Việt Nam”. Hai giải thưởng nằm trong tổng hạng mục “Dự án xuất sắc Việt Nam”, một lần nữa khẳng định năng lực vượt trội của Tập đoàn trong việc thiết lập chuẩn mực phát triển những dự án độc bản. The Senique Hanoi, dự án mới nhất của CLD tại phía Đông Thủ đô đã được vinh danh “Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (Hà Nội)”, gây ấn tượng với nét đẹp và cảm hứng Đông - Tây giao thoa. Orchard Hill và The Orchard thuộc tổng dự án Sycamore cũng lần lượt giành chiến thắng tại các hạng mục “Dự án căn hộ xuất sắc (Bình Dương)” và “Dự án nhà ở xuất sắc (Bình Dương). Qua đó thể hiện sự thành công của CLD trong việc mở rộng hoạt động sang những khu vực lân cận Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. DEFINE, dự án gây dấu ấn với việc thiết lập chuẩn sống thượng lưu, cũng đã mang về giải thưởng “Dự án căn hộ hoàn thiện xuất sắc”.

Đây là năm thứ ba liên tiếp CLD được vinh danh là “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc”, thể hiện cam kết dài hạn của Tập đoàn trong việc xanh hóa không gian sống bằng việc tích hợp những tính năng thân thiện với môi trường. Đồng thời, các giải thưởng này góp phần củng cố những nỗ lực phát triển lâu dài và uy tín của doanh nghiệp trong thực hiện trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Tính đến nay, mười dự án của CLD tại Việt Nam đã đạt chứng nhận công trình xanh, thể hiện nỗ lực nâng cao chất lượng sống và trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.