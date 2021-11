Cấp Căn cước công dân gắn chíp trên xe buýt tại Hà Nội

TPO - Sáng nay (16/11), TAND TPHCM bắt đầu phiên tòa sơ thẩm, xét xử sơ thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 10 bị cáo, do sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng (quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM) gây thiệt hại của nhà nước hơn 186 tỷ đồng.

TPO - Chiều 15/11, nguồn tin của PV cho hay, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

TPO - Do thiếu tiền tiêu xài, Cao Văn Thủy mang theo con dao bầu vào cửa hàng điện thoại ở Hà Nội, uy hiếp nữ nhân viên để cướp hơn 50 triệu đồng.

TPO - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị được giao tuyển chọn 870 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong thời gian 24 tháng, bắt đầu từ 2/2022.

TPO - TIN NÓNG ngày 15/11: Công an TPHCM đảm bảo chứng cứ buộc tội bị can Tất Thành Cang; ‘Rút ruột’ 6,3 tỷ đồng của ngân hàng bằng đất khống; Bắt kẻ cầm đầu vụ đánh, trói người rồi vứt trước cửa trụ sở công an phường; Bé 4 tuổi tử vong vì bị lưỡi dao của cậu văng trúng cổ...