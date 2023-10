Cấp biển đẹp sai quy định, cựu Trưởng phòng CSGT An Giang lĩnh 2 năm tù

TPO - Chiều 16/10, sau một tuần xét xử, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Quận, cựu Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh An Giang 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Hữu Ân (cựu Phó đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng PC08) lĩnh 1 năm 9 tháng tù, Bùi Quốc Khánh (cựu Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng PC08) bị phạt 1 năm 6 tháng tù treo, Võ Chí Linh, Nguyễn Hoàng Em (cựu cán bộ phòng PC08) cùng mức án 1 năm 3 tháng tù treo. HĐXX xác định, trong thời gian từ tháng 8/2012 đến 6/2021, ông Quận đã chỉ đạo, giao tài khoản quyền lãnh đạo kèm mật khẩu cho Ân và Khánh để cấp biển số theo ý muốn, tổng cộng có 5.056 biển số cấp sai quy định. Bị cáo Ân và Khánh với sự giúp sức của Hoàng Em và Linh sử dụng tài khoản của Quận, tài khoản của bản thân can thiệp, chọn và cấp theo ý muốn biển số xe đẹp cho chính mình, người thân, người quen. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Bá Quận giữ lại khoảng 50 biển số đẹp cho người thân, bạn bè, người có quan hệ vay mượn tiền, lãnh đạo sở ngành và một doanh nghiệp vận tải... Tương tự, ông Ân xin cấp trên cấp 20 biển số ôtô đẹp cho bản thân, người nhà để "tạo uy tín và thỏa mong muốn sở hữu biển số đẹp". Cựu đội trưởng Bùi Quốc Khánh xin nhiều biển số cho bản thân và người quen. HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Liên quan vụ án, các chủ phương tiện khai đã xin được biển số đẹp nhờ quen biết ông Quận và một số cán bộ, hoặc phải chi 1 - 50 triệu đồng thông qua "cò làm biển số". Công an An Giang đã tách hành vi này thành vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ để điều tra riêng. An Bình