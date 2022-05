Cannes ngày 7: Naomi Campbell phô gần hết vòng một, Thang Duy mặc xẻ ngực sâu táo bạo

TPO - Trong ngày thứ 7 của Liên hoan phim Cannes 2022 (23/5), loạt sao lớn quốc tế quy tụ về nhà hát Palais des Festivals dự buổi ra mắt phim “Decision to Leave (Heojil Kyolshim)” và “Crimes Of The Future”.