Cảnh truy bắt trùm ma túy phim ‘Biệt dược đen’ bị ví như diễn hài

TPO - Nhiều khán giả để lại bình luận thất vọng khi bộ phim “Biệt dược đen” xây dựng tình huống truy bắt ông trùm ma túy quá đơn giản, vô lý.

Tập 13 Biệt dược đen lên sóng tối 2/10 có nội dung xoay quanh cuộc vây bắt bố con ông trùm ma túy Việt An Xanh. Theo đó, Tuyển (Bảo Anh) báo cáo cấp trên về việc có 8 trường hợp nạn nhân chết với nụ cười kỳ lạ trong 20 năm qua. Đáng chú ý, trong số 8 nạn nhân có Giang - người tình của ông Phi (Vĩnh Xương) - chủ Việt An Xanh. Các nạn nhân đều được kết luận là chết do sốc thuốc vì dùng ma túy quá liều.

Vinh (Ngọc Quỳnh) nói: "Theo nhận định của chúng tôi, đây là thời điểm thu lưới. Diệt được ổ nhóm Việt An Xanh chúng ta mở ra một đường dây buôn bán ma túy tại các tụ điểm ăn chơi và rất có thể chân tướng của thứ nước khoái kia sẽ lộ diện".

Khi có đầy đủ cơ sở và bằng chứng, công an điều tra ra lệnh bắt bố con ông trùm ma tuý Việt An Xanh.

Biết mình sắp bị công an sờ gáy nên khi thấy con trai về nhà, ông Phi nói với Long (Bình An): "Mày phải đi rồi". Bố con Long lên kế hoạch tẩu thoát. Long lái xe lòng vòng và đột ngột xuống hầm một chung cư để đánh lạc hướng công an cũng như tạo cơ hội cho bố lẩn trốn.

Khi Long bị bắt giữ, ông Phi đã kịp di chuyển ra bờ sông lên ca nô và thay quần áo tránh nhận dạng của cơ quan chức năng. Ông trùm ma túy cũng thay sim điện thoại mới đề phòng định vị. Kế hoạch tẩu thoát tưởng chừng hoàn hảo nhưng ông Phi không ngờ rằng đã bị công an chặn bắt ở trên bờ.

Theo đó, trong một lần bị công an giao thông dừng xe kiểm tra giấy tờ, căn cước công dân của ông Phi bị đánh tráo và có gắn định vị. Chính vì vậy, trùm ma túy nhanh chóng sa lưới.

Tuy nhiên, việc truy bắt và triệt phá ổ nhóm ma túy lớn chỉ diễn ra trong một tập phim được cho là quá chóng vánh và đơn giản. Nhiều khán giả phản ứng cho rằng phim thiếu tính thực tế và nhiều tình tiết vô lý.

“Dễ như phim. Tội phạm ma túy mà dễ bắt thế thì ngoài đời đã không có chiến sĩ hy sinh”, “Xây dựng tình huống tập đoàn buôn ma túy núp bóng công ty vệ sinh quá sơ hở. Bộ máy lớn quá nhiều lỗ hổng. Nhiều mắt xích trong khi độ bảo mật thấp. Cả đoàn cảnh sát đi vào công ty không ai biết, 2 bảo vệ ở cổng thì ra ngoài đứng cả 2. Bó tay”, “Bộ phim hình sự chán nhất lịch sử”, “Bắt tội phạm hài thật, như diễn trên phim”, “Tổng lực truy bắt tội phạm nhưng không tốn một viên đạn nào. Xây dựng tình huống đơn giản quá”, “Bắt ông trùm ma túy mà dễ như ăn viên kẹo vậy. Không hồi hộp cũng không gay cấn”, “Tội phạm ma túy là manh động và khó đoán nhất nhưng được tái hiện quá hiền lành trong phim Việt”, “Bộ phim hư cấu thiếu thực tế, không đúng với tình hình tội phạm hiện tại”…

Trước đó, Biệt dược đen từng bị phản ứng vì quá nhiều cảnh nóng, bạo lực. Hơn nữa, bộ phim phát sóng giờ vàng gây tâm lý e ngại sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới đối tượng trẻ em, giới trẻ.

“Phim hay nhưng dễ làm tư tưởng giới trẻ bị nhiễm”, “Phim cho giới trẻ học theo”, “Vẽ đường cho hươu chạy”, “Nhiều phim Việt đang lạm dụng khai thác yếu tố tình dục mà kịch bản không quá đặc sắc. Như vậy, phim chỉ để hút view chứ không mang giá trị gì”, “Phim hở hang lố bịch, chẳng ra làm sao”.

“Phim chiếu giờ vàng để cả gia đình ngồi xem mà dạo này toàn mông với ngực, nội dung thì nhảm, dần cũng giống mấy phim hài nhảm, hài sex bây giờ”, “Phim hình sự không thể không có cảnh bạo lực, cảnh nóng nhưng trần trụi có điểm dừng mới là nghệ thuật. Mới 1, 2 tập đã thấy nhiều cảnh nóng mà ngán ngẩm. Có rất nhiều cách để đề cập đến vấn đề đó nhưng vẫn tránh được tối đa hình ảnh gợi dục quá đà. Nhà đài lại chọn cách đưa những hình ảnh hoang dại, trần trụi nhất lên”, “Dù sao cũng là phim của VTV lại chiếu giờ vàng cả gia đình ngồi xem, những hình ảnh như vậy quả thật không phù hợp”…