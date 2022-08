Cần Thơ phá đường dây thuốc lá lậu 'cực khủng', giao dịch hàng trăm tỷ đồng

TPO - Công an TP. Cần Thơ vừa phá chuyên án buôn bán thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán thuốc lá lậu với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 12/8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết Công an quận Ninh Kiều vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Trước đó, ngày 26/4, Công an quận Ninh Kiều bắt quả tang Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Minh Tâm (cùng ngụ TP. Cần Thơ) có hành vi buôn bán hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu). Công an thu giữ 17.530 bao thuốc lá nhập lậu cùng nhiều phương tiện, tang vật có liên quan.

Sau đó cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 bị can trên.

Qua đấu tranh khai thác, Công an quận Ninh Kiều phát hiện Thông cùng đồng phạm liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán hàng cấm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động hết sức tinh vi, có bố trí phân công nhiệm vụ chặt chẽ, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố ngoài địa bàn Cần Thơ như: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Hậu Giang, An Giang...

Xác định đây là đường dây mua bán, tiêu thụ thuốc lá ngoại đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Chiều 11/8, Công an quận Ninh Kiều phối hợp với Viện KSND quận Ninh Kiều, Công an quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành bắt, khám xét tại nhà của Cao Việt Hoa và Liên Xuân Bích Châu (cùng ngụ tại Khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 3.535 bao thuốc lá ngoại các loại; 3 xe máy, sổ sách, thẻ ngân hàng, phiếu gửi hàng... liên quan đến hoạt động mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán thuốc lá lậu với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng; thu giữ tổng cộng 21.065 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 6 xe máy là phương tiện sử dụng vận chuyển thuốc lá và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.