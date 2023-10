Cần sớm khắc chế 'hung thần quốc lộ'

TP - Xe tải, xe khách chạy quá tốc độ, lấn tuyến, vượt ẩu là "chuyện thường ngày ở huyện" trên tuyến quốc lộ 20. Hậu quả là không ít vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra.

Liên tục vi phạm giao thông và gây tai nạn

Nhiều người tham gia giao thông trên tuyến QL20 xem đoàn xe chở rau, đoàn xe khách Thành Bưởi lưu thông như “hung thần quốc lộ”. Bởi những xe này thường phóng nhanh, vượt ẩu bất kể là khu đông dân cư hay là đường cấm vượt.

Nhiều người cho rằng vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên QL20 đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do tài xế xe khách Thành Bưởi vượt ẩu gây ra vào rạng sáng 30/9 làm 5 người chết, 4 người bị thương chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi.

Liên quan đến vụ tai nạn do xe khách Thành Bưởi gây ra, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người liên quan tới xe khách của nhà xe Thành Bưởi. Tất cả đều xảy ra vào ban đêm và trên tuyến QL 20.

Tối 23/7, hai anh em ruột là N.K.H. và N.V.Đ. (cùng ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy lưu thông trên QL 20 (hướng từ huyện Thống Nhất đi huyện Định Quán). Khi đến khu vực xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) thì va chạm với xe giường nằm của nhà xe Thành Bưởi đi hướng ngược lại khiến 2 anh em tử vong.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng rạng sáng 30/9 cũng do xe khách của nhà xe Thành Bưởi lưu thông trên QL 20 hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt. Khi đến ấp 3, xã Phú Vinh thì va chạm vào đuôi ô tô tải loại 1 tấn rồi mất lái lao sang trái tiếp tục va chạm với xe khách 16 chỗ làm 5 người chết, 4 người bị thương. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 8 tài xế xe khách của nhà xe Thành Bưởi vì vi phạm tốc độ.

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng xác định xe khách Thành Bưởi trước khi gây tai nạn đã chạy với vận tốc 69 km/h, không giữ khoảng cách an toàn. Vị trí xảy ra tai nạn là khu vực dân cư, trong khi giới hạn vận tốc vị trí xảy ra tai nạn cho phép là 50km/h.

Ngăn ngừa tai nạn trên QL20

Đại tá Sơn cho biết, một nguyên nhân khác gây mất an toàn giao thông trên tuyến QL20 qua Đồng Nai là tuyến đường này chỉ có 2 làn đường ô tô lưu thông và 2 làn xe thô sơ, không có dải phân cách, trong khi đó mật độ phương tiện lưu thông cao. Một số đoạn đường không có lề hoặc lề đường cao hơn mặt đường, do đó khi xảy ra trường hợp xe chạy lấn tuyến, các phương tiện không còn nơi tránh, rất nguy hiểm.

Mặt khác, hiện tuyến QL20 chưa có hệ thống camera giám sát, nên nhiều phương tiện vẫn cố tình vi phạm luật giao thông khi không có lực lượng tuần tra trên đường. Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có kế hoạch lắp đặt camera phạt nguội trên tuyến QL20 và đang chờ HĐND tỉnh thông qua.

Theo Đại tá Sơn, thời gian qua, lực lượng CSGT đã tuần tra, kiểm tra xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm giao thông trong đó có tuyến QL20. Tuy nhiên, vẫn xảy ra vụ tai nạn đau lòng này.

Đại tá Sơn kiến nghị: “Trong khi chưa mở rộng được QL20, Bộ GTVT nên mở rộng mặt đường ở những khu vực đông dân cư để đảm bảo an toàn giao thông. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã có kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tuần tra xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm an toàn giao thông”.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu quản lý đường bộ 4, đơn vị quản lý tuyến QL20 qua tỉnh Đồng Nai, cho rằng kết cấu hạ tầng, biển báo, vạch sơn tuyến QL20 được thực hiện đầy đủ, những khu vực đông dân cư có biển báo quy định 50 km/h, nhưng xe của Thành Bưởi, Phương Trang, đoàn xe tải chở hàng mang biển số Lâm Đồng vẫn chạy quá tốc độ, lấn làn. Ông Thành cho rằng, kế hoạch, kiến nghị Công an tỉnh Đồng Nai là hợp lý.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết sẽ đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cung cấp toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình của xe vận tải hành khách và hàng hóa lưu thông trên QL 20 cho Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, lực lượng chức năng 2 tỉnh sẽ có biện pháp kiểm soát việc lưu thông trên toàn tuyến QL 20 cũng như việc chấp hành quy định về an toàn giao thông, quy định kinh doanh vận tải.

Trên cơ sở thông tin của các phương tiện, công an 2 tỉnh sẽ có biện pháp tổ chức tuần tra, kiểm soát phù hợp với thời gian hoạt động của các loại xe, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ này.

Ông Hùng cho rằng, quy định về gắn camera hành trình, thiết bị giám sát hành trình trên các xe kinh doanh vận tải là rất đúng. Các thiết bị này đã giúp ích cho công tác điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông; đặc biệt xác định trách nhiệm của các tài xế liên quan.

Chiều 30/9, Cơ quan điều tra Công an huyện Định Quán ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tính là người điều khiển xe khách giường nằm biển số 50F-004.83 của nhà xe Thành Bưởi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 người tử vong và 4 người bị thương rạng sáng 30/9.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm gây tai nạn, tài xế Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe trong thời hạn 3 tháng.

Cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ trách nhiệm của chủ xe, nhà xe Thành Bưởi trong việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển ô tô tham gia giao thông để xử lý theo quy định.