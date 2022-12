Căn hộ cao cấp Lào Cai đang ở 'tọa độ vàng' hút đầu tư

Bất chấp những dự báo, nhận định khá đa chiều về triển vọng thị trường bất động sản 2023, những nhà đầu tư chuyên nghiệp, bản lĩnh vẫn không ngừng “đãi cát tìm vàng” để chọn ra cơ hội quý. Căn hộ cao cấp Lào Cai đang là lời khẳng định “chắc như đinh đóng cột ” về hiệu quả đầu tư, tại sao vậy?

Đột phá nhờ hạ tầng giao thông

Trong năm qua và những năm tới đây, nếu cần chọn ra một trong những khu vực sôi động nhất về đầu tư hạ tầng giao thông tại miền Bắc, thì chắc chắn Lào Cai là một trong những địa phương được nhắc đến đầu tiên.

Tháng 3/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã chính thức động thổ dự án cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, công suất gần 3 triệu lượt hành khách/năm, dự kiến sẽ vận hành khai thác năm 2026. Đáng mừng hơn, đến tháng 7/2022 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương nâng cấp thăng hạng từ sân bay Lào Cai từ nội địa lên sân bay quốc tế, mở ra bước đột phá lớn về hạ tầng giao thông không chỉ của riêng Lào Cai mà toàn bộ khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Sân bay quốc tế Sa Pa sẽ mở ra cơ hội vô cùng to lớn để Lào Cai tăng cường giao lưu liên kết kinh tế, hội nhập quốc tế. Đây cũng là nhân tố quan trọng đưa Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển tăng tốc mới như đã từng diễn ra khi tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai đi vào hoạt động năm 2014. Nếu trước năm 2014, khi chưa có cao tốc, Lào Cai chỉ đón gần 1,5 triệu lượt khách/năm thì đến năm 2019, tổng lượng khách đã đạt trên 5 triệu. Dự kiến đến năm 2030, khi sân bay đi vào hoạt động, Lào Cai sẽ đón trên 13 triệu lượt khách/năm.

Nhân nói về cao tốc Hà Nội – Lào Cai, trục giao thông "xương sống" kết nối vùng thủ đô với các tỉnh Tây Bắc, trong thời gian tới đoạn Yên Bái – Lào Cai cũng sẽ được đầu tư mở rộng lên 4 làn xe, rút ngắn thời gian di chuyển Hà Nội – Lào Cai và ngược lại xuống còn hơn 3 tiếng. Tuyến cao tốc này cũng sẽ được nối thẳng lên Sa Pa thông qua tuyến đường mới song song với quốc lộ 4D hiện nay. Cầu Móng Sến - công trình giao thông quan trọng nhất toàn tuyến đã hoàn thiện, sẵn sàng cho Lễ khánh thành và thông xe.

Tuyến Lào Cai – Sa Pa mới cũng là một phần trong tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội - Lào Cai dài 147 km, đã được khởi công xây dựng tháng 9/2022. Đến năm 2030, toàn bộ hạ tầng giao thông hoàn chỉnh sẽ là bệ phóng đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm kinh tế, kết nối giao thương, dịch vụ của cả vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

Điểm tựa từ sức bật kinh tế

Cùng với trợ lực quan trọng và bền bỉ từ hạ tầng, Lào Cai đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững nhất trong số 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì khi Lào Cai đang được Chính phủ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy tối đa 3 lợi thế mà không nhiều địa phương có được: kinh tế cửa khẩu, đầu mối giao thông và thế mạnh du lịch.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai, trong giai đoạn 2020 – 2030, Lào Cai sẽ còn đón dòng vốn “khủng” lên tới 125.000 tỷ đồng tương đương 5,3 tỷ USD đổ về để phát triển đa ngành.

Nhờ cộng hưởng 2 “chất xúc tác” cực mạnh là hạ tầng và đà tăng trưởng kinh tế, thị trường căn hộ cao cấp Lào Cai được giới đầu tư nhận định đang ở “tọa độ vàng” về “độ chín” của cơ hội. Điều đó lý giải vì sao dự án căn hộ cao cấp tại Thành phố Lào Cai - The Manor Tower Lào Cai đang được giới đầu tư hướng đến.

Rõ ràng, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động thì với hai “bảo chứng vàng”: hạ tầng và tăng trưởng kinh tế, bất động sản cao cấp tại Lào Cai vẫn giữ vững và củng cố niềm tin bất biến như “mỏ neo” của sự an toàn.