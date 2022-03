Cận cảnh Tổ hợp hạng A The Matrix One

Gặp không ít khó khăn do gián đoạn thi công vì dịch bệnh Covid-19, tổ hợp hạng A The Matrix One do MIKGroup phát triển đang đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện các hạng mục cuối cùng về cơ sở hạ tầng, hệ thống cảnh quan và tiện ích… để đón những cư dân đầu tiên trong thời gian tới.

Cùng “đột nhập” công trường tổ hợp hạng A đầu tiên phía Tây thủ đô để thấy sự sôi động, tốc lực hoàn thiện ngày đêm ở tất cả các hạng mục, nhằm mang đến cho cộng đồng cư dân một không gian sống đẳng cấp.

100% mặt ngoài 2 tòa tháp 43 tầng The Matrix One đã hoàn thiện sơn và được phủ kính Low-E chạm sàn với 25.400m2 hệ mặt dựng. Loại kính này không chỉ tạo nên vẻ lung linh, đẳng cấp của dòng căn hộ hạng sang mà còn giúp cách âm, cách nhiệt, khiến căn phòng ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, giúp tiết kiệm điện năng và giải quyết vấn đề ẩm thấp trong mùa nồm – đặc trưng của khí hậu miền Bắc.

Bên trong các căn hộ đã hoàn thiện 100%. Tham quan các căn hộ thực tế tại The Matrix One có thể nhận ra điểm cộng chính là thiết kế không gian sống thông minh, hiện đại. Mỗi căn hộ có 2-3 mặt thoáng với ban công rộng, giúp gia tăng sự gần gũi, tiếp xúc trực tiếp với tự nhiên. Hệ kính sát trần mang đến tầm view panorama thông thoáng, tận dụng được tối đa nguồn ánh sáng và gió trời, giúp cả căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng mà vẫn thoáng mát. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng rất chăm chút khi lắp đặt nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế.

The Matrix One ghi điểm là dự án hạng A còn bởi mật độ xây dựng “siêu thấp chỉ với 10 căn/sàn cùng với 7 thang máy tốc độ cao 3,5m/s, tức mỗi một thang máy chỉ phục vụ 1,2 nhà/sàn, đảm bảo sự riêng tư, an toàn của của cư dân. Hiện sảnh thang máy tại các tầng căn hộ 2 tòa tháp đã hoàn thiện 100%.

Hạng mục hồ điều hòa 2,5ha trong công viên 14ha đối diện Dự án cũng đã cơ bản hoàn thành. Hiện nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện đắp đồi, mương thoát nước, bãi đỗ xe cũng như các hạng mục tiện ích bên trong công viên. 80% đường nội bộ trong công viên đã hoàn thiện. Sau khi đi vào hoạt động, các tiện ích trong công viên có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao, sinh hoạt chung… của cư dân mọi lứa tuổi và trở thành “lá phổi xanh” có quy mô lớn nhất khu vực Mỹ Đình.

Khu vườn Nhật trên mái tầng 43 của 2 tòa tháp đã hoàn thiện 99%. Ghế ngồi, bồn cây bonsai, đá ốp lát, chòi Pavilon… đã hiện hữu. Đây là không gian lý tưởng để ngắm hoàng h ôn, giúp các chủ nhân tương lai tận hưởng được cảm giác thư giãn cùng thiên nhiên giữa chốn bồng lai ở lưng chừng trời.

Bể bơi 4 mùa nằm tại “gạch nối” liên kết 2 tòa tháp ngay tại tầng 4 đã được hoàn thiện 90%. Thiết kế trên không bằng mái kính Low-E cao cấp với tầm nhìn đắt giá bao trọn công viên 14ha, giúp cư dân có thể thoải mái thả mình dưới làn nước trong xanh dù là lúc bình minh hay hoàng hôn.

Dãy shophouse đằng sau 2 tòa tháp 43 tầng đã cơ bản hoàn thành và bàn giao cho cư dân. Các trục đường “huyết mạch” bên trong và bao quanh dự án cũng đang dần hiện hữu và được rải nhựa. Sân vườn nội khu và cảnh quan ngay chân tòa nhà đã phủ xanh 90% so với thiết kế ban đầu.

Bên cạnh đó, các tầng shophouse khối đế cũng đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang gấp rút thi công hoàn thiện vỉa hè tại mặt đường Lê Quang Đạo.

Với tâm huyết mang đến một chốn an cư vượt chuẩn sống sang cho giới thượng lưu, chủ đầu tư cũng như đội ngũ thi công dự án The Matrix One vẫn đang nỗ lực ngày đêm, dù gặp không ít khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Chỉ một thời gian ngắn nữa, cư dân The Matrix One sẽ được tất bật dọn về nhà mới, thư thái ngắm cảnh từ vườn Nhật, thảnh thơi dạo bộ trên những con đường rợp bóng cây xanh trong vườn nội khu hay thoải mái tận hưởng hệ tiện ích đẳng cấp trong tổ hợp.

Sở hữu những căn hộ cuối cùng tại The Matrix One thời điểm này, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng hoặc được chiết khấu lên đến 9,5% giá trị căn hộ, nhận ngay cây vàng 65 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng đặt cọc thành công căn hộ Dual Key The Matrix One còn được tặng chìa khóa vàng trị giá 300 triệu đồng.

Mọi chi tiết về dự án xin liên hệ:

Đơn vị đại diện phân phối Dự án:

Cenland, Hải Phát Land, Đất Xanh miền Bắc

Website: http://thematrixone.vn/

Hotline: 19000110