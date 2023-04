Cận cảnh những công trình kiến trúc Pháp đã được trùng tu ở Hà Nội

TPO - Nhằm gìn giữ những di sản, công trình kiến trúc Pháp, nhiều công trình được xây dựng từ đầu thế kỷ XX đã được trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp công trình.

Thành phố Hà Nội là một di sản đô thị, với khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, khu Phố cổ, khu phố cũ (còn gọi là khu phố Pháp), khu vực ngoài đê sông Hồng. Khu phố cũ có một vị trí chiến lược trong thành phố Hà Nội bởi đó là không gian kết nối giữa nhiều khu khác nhau với những nét đặc trưng riêng.

Cấu trúc ô phố bàn cờ rộng, mật độ không gian xanh cao, những con đường rợp bóng cây, những ngôi biệt thự xinh xắn đã tạo nên nét rất riêng cho khu phố cũ ở Hà Nội. Các nhà quy hoạch người Pháp thời kỳ đầu thế kỷ XX đã khéo léo kết hợp kiến trúc phương Tây với những điều kiện khí hậu bản địa để tạo nên một không gian đô thị độc đáo tạo cho Hà Nội một bản sắc duy nhất.

Tuy nhiên, diện mạo khu phố cũ đang chịu tác động bởi thời gian, khí hậu, thời tiết, do quá trình đô thị hóa, sự phát triển kinh tế, gia tăng dân số... khiến nhiều công trình bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều công trình có nguy cơ sụp đổ, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Tại quận Hoàn Kiếm, khu vực nhiều công trình kiến trúc Pháp đặc trưng đã tiến trùng tu, tôn tạo một số công trình mang giá trị kiến trúc Pháp như công trình trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, biệt thự 49 phố Trần Hưng Đạo - 46 phố Hàng Bài, trụ sở Công an phường Cửa Đông, trường Mầm non 1-6, cảnh quan mặt trước phố Tràng Tiền...