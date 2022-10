Cái gật đầu của YOO Inspired by Starck và biệt thự nghệ thuật hàng hiệu đầu tiên tại Quy Nhơn

Hấp lực từ những tuyệt phẩm bất động sản hàng hiệu sáng tạo bởi thương hiệu thiết kế được khao khát nhất thế giới YOO Inspired by Starck đã hiện diện trên “kỳ quan miền nhiệt đới” – MerryLand Quy Nhơn.

Giữa “đảo thiên đường” Colombo, khu căn hộ Sapphire Residences thực sự biến cuộc sống hàng ngày trở thành một chuỗi những trải nghiệm. Dự án đầy quyến rũ bởi sự giao thoa giữa không gian, ánh sáng cùng lối thiết kế và kiến trúc thanh lịch với dịch vụ 5 sao đẳng cấp.

Một trong những địa chỉ được săn lùng nhiều nhất tại Montreal (Canada) – khu dân cư phức hợp YOO Montreal nổi bật với vẻ đẹp lộng lẫy của kiến trúc, kết hợp hài hòa cùng lịch sử của một khu phố sôi động. Hay tại Thái Lan, dự án KHUN by YOO tọa lạc tại trung tâm của Thong Lor - khu phố sầm uất nhất Bangkok đã thiết lập chuẩn mới về bất động sản hàng hiệu tại đây, trở thành nơi an cư của những cư dân giàu có, những tên tuổi nổi tiếng xứ chùa vàng.

YOO Montreal, Sapphire Residences hay KHUN by YOO nằm trong số 36 dự án nổi tiếng toàn cầu của YOO Inspired by Starck, thương hiệu thiết kế và phát triển bất động sản hàng hiệu số 1 thế giới với 25 năm kinh nghiệm, dẫn dắt bởi nhà thiết kế lừng danh Philippe Starck.

Mới nhất trong “ngôi nhà” bất động sản hàng hiệu toàn cầu của thương hiệu này sẽ là dự án đầu tiên từ Việt Nam – phân khu Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck tại “thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn do Tập đoàn Hưng Thịnh đầu tư. Và Philippe Starck – người từng thiết kế căn hộ riêng của Tổng thống Pháp Francois Mitterrand tại điện Elysée, giám đốc sáng tạo toàn cầu của YOO Inspired by Starck – sẽ trực tiếp chỉ đạo thiết kế nội thất dự án.

Quyết định nhanh chóng của một thương hiệu hàng đầu thế giới

Nổi tiếng khắt khe trong việc lựa chọn đối tác và dự án, YOO luôn tìm kiếm những nhà phát triển cùng chung hệ giá trị và tầm nhìn tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giám đốc sáng tạo, Philippe Starck đã vô cùng hào hứng ngay khi được giới thiệu về địa thế sơn kỳ thủy tú của bán đảo Hải Giang và MerryLand Quy Nhơn.

“Khi chúng tôi giới thiệu MerryLand Quy Nhơn cho Starck và cho ông ấy thấy những gì có thể thực hiện tại thành phố bán đảo xinh đẹp này, Starck đã đồng ý chỉ đạo dự án ngay lập tức”, Rich Millar - Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của YOO chia sẻ về cơ duyên đưa YOO Inspired by Starck đến Việt Nam.

Rất nhanh chóng, Tập đoàn Hưng Thịnh – nhà kiến tạo bất động sản giá trị thực, bền bỉ mang đến những giá trị tốt đẹp, bền vững cho cộng đồng - và YOO Inspired by Starck dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Philippe Starck đã chính thức hợp tác. Kể từ đây, thành viên mới nhất và đầu tiên từ Việt Nam, bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck đã bắt đầu hành trình khởi dựng tại “thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn.

Bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật nơi triền đồi

Ngay khi dự án khởi động, các chuyên gia cấp cao và đội ngũ thiết kế danh tiếng của YOO từ Luân Đôn đã trực tiếp đến Việt Nam làm việc cùng Tập đoàn Hưng Thịnh. Tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp và địa thế độc đáo của bán đảo Hải Giang, đặc biệt là nơi khởi dựng phân khu Hollywood Hills, Claire Rizzi – Giám đốc thiết kế của YOO đã sững sờ vì địa thế có một không hai này: “Hollywood Hills có địa thế ngoạn mục. Các căn biệt thự được sẽ được hòa mình vào thiên nhiên với tầm view tuyệt vời”.

Ông Rich Millar nói thêm “Hãy tưởng tượng về tầm view của những căn biệt thự tại phân khu Hollywood Hills, có biển, có núi, có hồ, cùng với tất cả các loại hình giải trí, trải nghiệm cho gia đình. Ở đây có mọi thứ. Và chúng tôi thực sự rất phấn khích khi thực hiện dự án”.

Đúng như lời của ông Rich Millar, Hollywood Hills “có mọi thứ”: những trải nghiệm vượt mong chờ, một không gian kinh điển, một biểu tượng đậm tính di sản. Uyển chuyển trên cao độ 40-100m của dải đồi trải rộng 90ha, những căn biệt thự nghệ thuật Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck hướng mình nơi vịnh biển quanh năm êm đềm sóng vỗ và thung lũng phóng khoáng. Nơi đây sẽ ghi dấu bởi 2 phong cách thiết kế: Cổ điển và Văn hóa. “Cổ điển” mang vẻ đẹp vượt thời gian, hài hòa với đặc trưng của xứ sở nhiệt đới. “Văn hóa” lại tôn lên những dấu ấn bản địa đậm đà của miền “đất võ trời văn”.

Bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck thể hiện rõ phong cách sống và gu thẩm mỹ của giới tinh hoa. Mỗi căn biệt thự như một chốn trải nghiệm độc đáo khi trên sườn đồi thoai thoải, chủ nhân sẽ ngắm nhìn trọn vẹn trời trăng – non nước và biển cả từ bất kỳ góc độ. Đó còn là cuộc sống thượng lưu bên bến du thuyền, là thẻ membership quyền năng tại sân golf 18 lỗ MerryLand Golf Club do huyền thoại Greg Norman thiết kế, là nhà hàng All Day Dining với những đầu bếp thượng hạng…

Tất nhiên, những trải nghiệm còn biến đổi và làm đầy ngay khi bước xuống thung lũng – nơi hiện diện phân khu Bizhouse Canal District được kiến tạo là “vương quốc không ngủ” của toàn dự án MerryLand Quy Nhơn.

Với bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck tại MerryLand Quy Nhơn, từ đây, một kỷ nguyên mới của bất động sản hàng hiệu đã “gõ cửa” thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp, với dấu ấn thiết kế từ YOO Inspired by Starck trứ danh lần đầu tiên tại Việt Nam.