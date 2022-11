Cách xử trí khi hỏng dây đai trong hộp số CVT

TPO - Khi xảy ra tình trạng hỏng dây đai hộp số CVT, chủ sở hữu thường phân vân không biết nên thay cả cụm hộp số hay chỉ thay linh kiện bị hỏng. Và dưới đây sẽ là góc nhìn của một chuyên gia ô tô lâu năm về vấn đề này.

Hầu hết ô tô ngày nay đều sử dụng hộp số vô cấp CVT. Bộ phận này có cấu tạo hoàn toàn khác biệt so với hộp số tự động (AT) và hộp số sàn (MT). Nó hoạt động dựa trên dây đai truyền động thay vì bánh răng như hộp số sàn và hộp số tự động. Do đó, bộ phận dây đai là yếu tố quan trọng của hộp số CVT.

Loại hộp số kể trên vẫn còn mới lạ, khiến một số khách hàng chưa nắm rõ cách sử dụng. Đáng chú ý, nếu không thay dầu hộp số định kỳ, nguy cơ ảnh hưởng tới chất lượng dây đai là rất cao, thậm chí chi tiết này có thể đứt hoàn toàn. Theo khuyến cáo của Honda, chủ sở hữu nên thay dầu hộp số khi di chuyển trên 40.000 km. Đối với Toyota, con số này lên tới 120.000 km. Tuy nhiên, tài xế nên kiểm tra mức dầu hộp số sau 15.000 km di chuyển.

Khi hỏng dây đai hộp số CVT, người dùng có rất nhiều lựa chọn để khắc phục. Nhưng sự chênh lệch chi phí giữa các biện pháp là điều họ quan tâm nhất.

Trước hết, nếu hỏng dây đai hộp số và đưa xe tới các đại lý chính hãng để sửa chữa, đội ngũ kỹ thuật thường khuyến cáo chủ xe nên thay cả cụm hộp số CVT mới. Đặc biệt, khi đã hết thời hạn bảo hành, chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, khá đắt đỏ đối với nhiều người. Đội ngũ kỹ thuật giải thích rằng hộp số CVT yêu cầu độ chính xác cao khi lắp ráp nên nhà sản xuất cần nhập khẩu nguyên cụm, không có chi tiết nội địa hóa nên không có linh kiện thay thế rời.

Ngoài cách trên, nhiều chủ xe thường có cách giải quyết tiết kiệm chi phí hơn. Họ có thể đưa xe tới các gara sửa chữa, thay nguyên cụm hộp số đã qua sử dụng với giá chỉ từ 25-45 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng sẽ bỏ ra khoảng 70-90 triệu đồng để thay nguyên hộp số mới nhưng nhập ngoài.

Trên thực tế, nhiều gara sửa chữa còn đưa ra cách khắc phục là thay thế riêng dây đai với giá 15-35 triệu đồng. Tuy nhiên, việc này chứa đựng nhiều nguy cơ hỏng hóc về sau.

Phân tích về hiện tượng này, thầy Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình Đào tạo Kỹ thuật Ô tô tại Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: "Đối với hộp số CVT, các nhà sản xuất luôn tính toán tới sự kết hợp hợp lý giữa các linh kiện, nhằm mang tới trải nghiệm sử dụng tốt nhất có thể. Lưu ý rằng, ô tô là phương tiện tham gia giao thông, mang tính an toàn cộng đồng nên nhà sản xuất cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cung cấp những linh kiện, phụ tùng chất lượng nhất".

"Nếu người tiêu dùng tự ý thay dây đai hộp số ở ngoài, sẽ không ai có thể kiểm soát được chất lượng của bộ phận này, tiềm ẩn nguy hiểm tới an toàn chung cho cộng đồng. Dù họ có thể tự đưa ra quyết định sửa chữa cho riêng mình, tôi khuyên rằng nên đưa xe tới các đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp từ các đại lý chính hãng để thay thế hộp số khi dây đai hỏng, nhằm đảm bảo tới an toàn, sức khỏe, tính mạng của tài xế và hành khách", ông Phúc nói thêm.

Thay mới cụm hộp số CVT theo nguồn chính hãng thường có chi phí đắt đỏ nhưng đảm bảo về chất lượng, an toàn. Để tránh tình trạng này, chủ sở hữu nên lưu ý tới việc bảo dưỡng hộp số theo định kỳ.