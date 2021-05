Cách ly 141 giáo viên, học sinh vì cô giáo là F1

TPO - Theo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, một giáo viên Trường mầm non Bắc Sơn, TP Tam Điệp được xác định trước đó có tiếp xúc với F0, do đó địa phương cho 141 giáo viên, trẻ mầm non nghỉ học, cách ly tại nhà.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình xác nhận, sau khi xác nhận được một giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn từng tiếp xúc với người mắc COVID-19 ở Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, địa phương đã yêu cầu trường học rà soát những người tiếp xúc với cô giáo. Vì sau khi tiếp xúc với trường hợp (sau này dương tính với COVID-19) cô giáo này vẫn tới trường dạy học như thường. Kết quả rà soát ngày 6/5 cho thấy, có tới 151 trường hợp F2 đã tiếp xúc với giáo viên này. Trong đó có 68 trẻ mầm non lớp 4 tuổi và 73 cán bộ, nhân viên, giáo viên Trường mầm non Bắc Sơn. Cơ quan chức năng đã đóng cửa trường học và cho 151 cán bộ, giáo viên, trẻ mầm non cách ly tại nhà đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ trường học. Cũng liên quan đến sự việc, Phòng GD&ĐT TP Tam Điệp quyết định cho 4 trường tạm thời nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.