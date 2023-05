TPO - Chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hiện tại, lớp cư dân mới ưa chuộng lối sống tiện nghi, nhiều tiện ích, còn giới đầu tư sẽ chọn loại hình bất động sản sinh dòng tiền ổn định, có thể sử dụng đa mục đích thay vì đầu cơ và thị trường Hà Nội sẽ hình thành mặt bằng giá thuê nhà mới với sự xuất hiện của dòng khách quốc tế.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing cho rằng sẽ có các xu hướng dẫn dắt thị trường chung cư Hà Nội.

Đầu tiên là xu hướng sống tiện ích, tiện nghi, cộng động văn minh, đẳng cấp. Ông Trung lí giải, trước đây do người mua nhà thường không có “data” nên không có nhiều dự án để lựa chọn, so sánh và tham chiếu. Vì thế quyết định mua nhà thường dựa trên chỉ dẫn, kinh nghiệm của người được cho là có kinh nghiệm. Tuy nhiên, thế hệ người mua hiện nay khi được đi du học hay du lịch ở nhiều nơi, họ có nhiều trải nghiệm hơn về nhà ở nên sẽ có sự so sánh.

Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng ngành BĐS của OneHousing, đa số cư dân để ý tới những dự án căn hộ có chỗ đỗ ô tô được. Họ để ý tới dịch vụ vận hành và tiện ích để đảm bảo trải nghiệm sống văn minh, hiện đại. Nếu là gia đình trẻ, họ coi trọng tiện ích “Tất cả trong một” để dễ dàng nghỉ ngơi cuối tuần ngay gần tòa căn hộ. Những “đại đô thị 15 phút” - tức là tất cả các nhu cầu hằng ngày sẽ được phục vụ trong 15 phút di chuyển - sẽ phù hợp với lớp cư dân này. Đây cũng chính là lực cầu quyết định sự phát triển của dòng bất động sản cao cấp trong tương lai ở các thành phố lớn.

Xu hướng thứ hai là chọn đầu tư dòng tiền ổn định thay cho lướt sóng, đầu cơ. Yếu tố “tạo ra dòng tiền tốt” sẽ lên ngôi trong thời điểm này của thị trường. Để đạt được yếu tố này, nhà đầu tư sẽ cân nhắc yếu tố “3 có”: Có pháp lý tốt để dễ dàng chuyển nhượng; Có sẵn hoặc nhanh chóng hình thành cộng đồng dân cư xung quanh để cho thuê ngay; Có vị trí đẹp (tính khan hiếm), tổ hợp dịch vụ đa tiện ích, vận hành chuyên nghiệp để đảm bảo tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Đặc biệt, các nhà đầu tư nên quan tâm đến nhóm cộng đồng dân cư trẻ vì họ là tầng lớp tiêu dùng mới hay xung quanh dự án là các cơ quan ban ngành lớn. Chất lượng tiện ích, cơ sở hạ tầng đều đạt chuẩn quốc tế, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Đây là những yếu tố đảm bảo giá trị của sản phẩm sẽ “neo đậu” ở mức cao trong tương lai, đồng thời cho thuê dễ dàng, tiếp cận người thuê thuận tiện.

Xu hướng tiếp theo là đầu tư đa mục đích để hạn chế rủi ro. Nhà đầu tư hiện nay được chia ra nhiều loại. Có người chỉ mua để thuần túy cho thuê, có người mua để xác định làm kinh doanh serviced apartment, có người kinh doanh homestay, có người xác định mua để giữ tài sản và cho thuê là phụ, có người xác định cơ cấu trong tương lai để cho con cái lớn lên có tài sản riêng.

“Tại thị trường chung cư cao cấp ở Hà Nội, các khách hàng truyền thống đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Từ đầu năm 2023 tới nay, chúng tôi ghi nhận có làn sóng đầu tư từ Đài Loan, Hong Kong, thậm chí có nhiều nhà đầu tư chuyển dòng từ TP HCM ra Hà Nội để đầu tư.

Nguyên nhân là do giá căn hộ Hà Nội đang thấp hơn rất nhiều so với TP HCM. Họ kỳ vọng trong tương lai sẽ có mức giá tăng cao hơn. Thứ hai là trong thời gian chờ đợi tăng giá, họ có thể cho thuê được ngay để đảm bảo dòng tiền”, Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing nêu quan điểm.

Cũng theo ông Trung, các khách hàng người nước ngoài thường chú trọng đến chuẩn mực dịch vụ và tiện ích. Do đó, khi sang Việt Nam, họ sẽ lựa chọn các chủ đầu tư uy tín với sự đầu tư bài bản. Điều này đồng nghĩa với việc dự án được nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn sẽ có giá cho thuê cao hơn các dự án khác. Bên cạnh đó, người nước ngoài có xu hướng sống thành cộng đồng gần nhau, nên mặt bằng giá thuê ở các khu vực có dự án cũng sẽ cao hơn so với khu vực khác khác.