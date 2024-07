Các đơn vị điện lực phía Bắc chủ động ứng phó với bão số 2

Thông tin nhanh từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2 (tên quốc tế là Prapiroon) sáng 23/7 đang gây ảnh hưởng cung cấp điện tại một số tỉnh, thành phía Bắc như: Hải Phòng, Quảng Ninh,…Hiện các công ty điện lực thành viên của EVNNPC đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão.

Rạng sáng 23/7, cơn bão số 2 đã áp sát và đổ bộ trực tiếp vào một số tỉnh, thành phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở tại một số khu vực tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang,... Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng các công ty điện lực đã bám sát diễn biến tình hình và chủ động ngừng cung ứng điện để đảm bảo an toàn cho người dân tại những khu vực ngập úng, gây mất an toàn điện.

Các điện lực cũng huy động sẵn sàng nhân lực, phương tiện ở gần khu vực bị sự cố. Ngay khi tiếp cận được hiện trường, các đơn vị nhanh chóng kiểm tra, khắc phục. Khi đảm bảo điều kiện an toàn, sẽ cấp điện trở lại phục vụ khách hàng.

Trước đó, để chủ động ứng phó với khả năng diễn biến phức tạp do bão số 2 và mưa lớn do hoàn lưu bão, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã triển khai và hoàn thành công tác chuẩn bị ứng phó từ sớm.

PC Quảng Ninh huy động 100% cán bộ, công nhân viên các đơn vị trực thuộc tăng cường trực vận hành; bố trí phân công trực theo phương châm “4 tại chỗ” tại các huyện, xã đảo; đồng thời chuẩn bị vật tư thiết bị và các phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố do bão gây ra.

Những vị trí xung yếu, nguy cơ bị ảnh hưởng nặng với lưới điện trung hạ áp, trạm 110kV và các kho tàng, nhà làm việc đã được rà soát, gia cố. Các điện lực cũng phối hợp với công ty cây xanh tiếp tục phát quang hành lang tuyến để tránh cây gẫy, đổ vào đường dây, trạm biến áp.

Hiện công ty đang tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến, đường đi của bão, tình hình mưa lớn, ngập lụt để chủ động trong vận hành các đường dây trung áp và các TBA phụ tải, đảm bảo an toàn cho nhân dân và hạn chế thấp nhất hư hỏng lưới điện do bão, lụt gây ra. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh và địa phương trong công tác chuẩn bị ứng phó, phối hợp khắc phục xử lý sự cố do thiên tai.

Tại thành phố Hải Phòng, để chủ động ứng phó với khả năng diễn biến phức tạp do bão số 2 và mưa lớn do hoàn lưu bão, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã khẩn trương triển khai công tác kiểm tra lưới điện, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực bảo đảm an toàn cho các công trình điện lực và cung cấp điện ổn định.

Các đơn vị trực thuộc đã bố trí đầy đủ nhân lực trực tại các trạm đang thực hiện chế độ không người trực từ 22h ngày 22/7/2024, sẵn sàng với tình hình diễn biến cụ thể của bão; đồng thời quán triệt đến tất cả công nhân viên thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị.

Trước đó, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Nguyễn Đức Thiện đã có Công điện số 119/CĐ-EVNNPC ngày 20/7/2024 yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai phương châm 4 tại chỗ, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nank khi có tin bão ảnh hưởng đến đất liền khu vực miền Bắc.

Tổng giám đốc EVNNPC yêu cầu, các đơn vị điện lực tăng cường đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến lưới điện; có phương án đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm tiêu khi ngập úng xảy ra; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn điện trong cộng đồng dân cư tại các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Đối với các dự án đang thi công, dự án mới đóng điện phải có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động, thiết bị, công trình, đặc biệt phòng chống nguy cơ sạt lở, ngập lụt,…

Ngày 22/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã có Công điện số 4081/CĐ-EVN gửi các đơn vị thành viên yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 2 và mưa lũ.

Công điện nêu rõ, để tập trung ứng phó với bão số 2 và mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVN yêu cầu các đơn vị thành viên chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất. Tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết; tập trung chỉ đạo, triển khai ứng phó với bão số 2 và mưa lũ.

Các đơn vị không được chủ quan và cần tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác.