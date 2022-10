Các địa phương liên tục đấu giá đất với mức khởi điểm từ vài triệu đồng/m2

TPO - Gần cuối năm, nhiều địa phương kể cả các tỉnh vùng cao liên tiếp thông báo đấu giá quyền sử dụng đất với mức giá khởi điểm chỉ từ vài triệu đồng/m2.

Giá khởi điểm vài triệu đồng/m2

Mới đây, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận đã ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Đại Lộc (Quảng Nam) .

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở đối với 13 lô đất tại thôn Thuận Mỹ (nay là thôn Mỹ Tân) xã Đại Phong, huyện Đại Lộc. Diện tích các lô đất từ 150,1 đến 162,3 m²/lô.

Theo đó, 13 lô đất có mức giá khởi điểm 1,5 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm hơn 3,04 tỷ đồng. Mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài.

Trong khi đó, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Thái Thụy.

Cụ thể là quyền sử dụng 27 lô đất ở thuộc khu quy hoạch dân cư tại thôn An Cố Bắc, thôn An Cố Trung, xã An Tân, huyện Thái Thụy. Diện tích các lô đất từ 127 đến 150 m2/lô.

27 lô đất có mức giá khởi điểm từ 3 - 4 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng của các lô đất là làm nhà ở với thời hạn sử dụng lâu dài.

Tại Bình Định, công ty đấu giá hợp danh Đông Dương vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

Cụ thể là quyền sử dụng 29 lô đất ở tại khu dân cư nông thôn xóm 2, thôn An Hoà, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn; và 29 lô đất ở tại khu dân cư thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn.

58 lô đất có diện tích từ 109,1 đến 134,5 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 5,3 - 8,8 triệu đồng/m2.

Hồi cuối tháng 9, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hà Nội cũng thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức.

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở đối với 8 thửa đất có tổng diện tích 766,8 m2 tại 3 xã Vạn Kim (đội 11 thôn Vạn Phúc), Đại Hưng (đội 6 thôn Trinh Tiết), Lê Thanh (thôn Lê Xá), huyện Mỹ Đức. Diện tích các thửa đất từ 80 m2 đến 101,8 m2. 8 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 1,04 - 1,79 triệu đồng/m2.

Liên tục đấu giá đất vùng cao

Cũng mới đây, công ty đấu giá hợp danh Trường Phát vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên.

Cụ thể là quyền sử dụng 7 thửa đất ở tại nông thôn thuộc quỹ đất chỉnh trang khu dân cư thôn 5 Cây Sy, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (giai đoạn 2). Diện tích các thửa đất từ 200 đến 267 m2/thửa.

7 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 560 - 881,1 triệu đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm các thửa đất là 4,45 tỷ đồng.

Về hiện trạng các thửa đất, khu đất đã được san tạo mặt bằng, hiện nay là đất trống, không có công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất. Hệ thống giao thông là đường láng nhựa Bn=7,0m, hệ thống rãnh thoát nước đồng bộ.

Mục đích sử dụng các thửa đất là đất ở tại nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Trong khi đó, công ty đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam cũng mới ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Cụ thể là quyền sử dụng đất ở đô thị đối với 12 thửa đất tại tổ 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì. Diện tích các thửa đất từ 71,5 - 90 m2/thửa. 12 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 644,93 - 811,8 triệu đồng/thửa...

Trao đổi với Tiền Phong, GS Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) cho rằng, sai lầm của chúng ta là cứ dồn dập đấu giá đất, mà chưa quan tâm đến hiệu quả sử dụng đất. GS Võ chỉ ra, thực tế, các cuộc đấu giá đất ở nước ta luôn có giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Từ đó, tạo ra một môi trường đầu tư với giá đất cao hơn bình thường. Và khi đầu vào đất đai cao, giá hàng hóa sản xuất cao theo. Trong khi đó, ở các nước xung quanh, chi phí đất đai thấp nên giá hàng hóa thấp. Vậy thì chẳng phải Việt Nam chỉ cần nhập khẩu, không cần sản xuất trong nước nữa. Do đó, GS Võ cho rằng, chúng ta chỉ nên đấu giá những mảnh đất “vàng”, đất "kim cương” có vị trí đắc địa, có một không hai, mà chưa giao, chưa cho thuê, chưa có người sử dụng trong các đô thị, mảnh đất mà đại gia nào cũng “thèm khát” sở hữu, chứ không phải mảnh đất nào cũng đấu. Nghĩa là, không nên phổ cập đấu giá đất.