Các chủ nhân căn hộ The Diamond Residence chính thức nhận bàn giao sổ hồng

Ngày 12/11, đại diện chủ đầu tư tổ hợp căn hộ cao cấp The Diamond Residence (25 Lê Văn Lương, Hà Nội) đã tổ chức lễ bàn giao chính thức những sổ hồng đầu tiên cho cư dân The Diamond Residence (25 Lê Văn Lương, Hà Nội), khẳng định tính pháp lý vững vàng cũng như tâm huyết và cam kết của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tối đa quyền lợi đối với các chủ nhân căn hộ tại The Diamond Residence.

Ông N.V. Hải, chủ nhân căn hộ tại tổ hợp The Diamond Residence chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đánh giá cao nỗ lực hoàn thiện thủ tục pháp lý này của Chủ đầu tư. Đây có thể được coi là một điểm cộng cho chủ đầu tư đồng thời cũng giúp chúng tôi, những chủ nhân căn hộ, hoàn toàn yên tâm về tính pháp lý vững vàng của một tổ hợp có thể được coi là đẹp nhất trục Lê Văn Lương hiện nay.” Nằm ngay ngã tư Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy với hai mặt phố nên 4 mặt của The Diamond Residence đều thoáng cùng tầm nhìn ra thành phố. Hạ tầng phát triển của khu vực trung tâm phía Tây này cũng đã hoàn thiện với nhiều tiện ích như trường học, công viên, hồ điều hòa, siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện. Bên cạnh việc tận hưởng những tiêu chuẩn không gian sống mới với các dinh thự trên không rộng rãi và được thiết kế tương đương tiêu chuẩn phòng tổng thống tại các khách sạn 5 sao, các chủ nhân căn hộ tại The Diamond Residence cũng sẽ được tận hưởng những tiện nghi và đẳng cấp tại trung tâm thương mại cao cấp nằm ở khối đế của tổ hợp, bể bơi tiêu chuẩn Olympic, vườn gym ngoài trời, khu thể thao đa năng, đường dạo bộ, trường mầm non… Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều đợt bàn giao sổ hồng đến các chủ nhân căn hộ trong thời gian tới, khẳng định tính pháp lý minh bạch và vững vàng đồng thời thể hiện cam kết đảm bảo tối đa quyền lợi của chủ đầu tư đối với các chủ nhân căn hộ tại The Diamond Residence. P.V