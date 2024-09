Ca sĩ Việt bị game show đè bẹp

TPO - Vài tuần gần đây, thị trường nhạc Việt sôi động trở lại khi nhiều nghệ sĩ nối đuôi nhau phát hành sản phẩm mới. Song, tất cả vẫn bị lu mờ vì hiệu ứng dồn dập của các game show âm nhạc.

Nhiều tên tuổi lớn của thị trường nhạc Việt đã chủ động “né” giai đoạn bùng nổ nhất của 2 game show “Anh trai”. Giai đoạn này, các game show giảm nhiệt hơn hẳn so với khi những tập đầu tiên lên sóng, song tầm ảnh hưởng vẫn quá lớn trên nền tảng YouTube và nhạc số. Lần lượt Mono và Vũ ra mắt MV mới được đầu tư mạnh tay nhưng hiệu ứng thu về không mấy khả quan so với chính họ ở giai đoạn trước.

“Chông gai” của Mono và Vũ

Mono tung MV Đi tìm tình yêu từ 10 ngày trước. Trong khi đó, Vũ kết hợp Binz, phát hành sản phẩm Bình yên cách đây một tuần.

Mono và Vũ đều là những tên tuổi top đầu về thành tích nhạc số ở thị trường nhạc Việt hiện tại. Hai sản phẩm Đi tìm tình yêu và Bình yên có khởi đầu rất tốt. MV của Mono tạo sóng trên TikTok bằng chất nhạc mới lạ, kết hợp vũ đạo bắt mắt. Trong khi đó, MV của Vũ được chú ý vì có sự tham gia của Binz, trong đoạn rap làm gợi nhớ phong cách âm nhạc của nam rapper thuở Crying Over You và Phía sau em.

Dù vậy, càng về sau, sự thăng tiến về thành tích của Đi tìm tình yêu và Bình yên bị chững lại. Sản phẩm mới của Mono chưa chen chân nổi vào top 10 thịnh hành âm nhạc trên YouTube. MV Bình yên gặt hái thành tích khả quan hơn, đã vào top 5 thịnh hành nhưng vừa bị đánh bật. Với đà này, rất khó để Mono và Vũ tạo đột biến trong thời gian tới, khi phía trước họ vẫn là những ngọn núi lớn của game show Anh trai say hi.

Nhìn vào cục diện thị trường nhạc Việt hiện tại, game show Anh trai say hi đang thắng lớn. 4 trong 5 vị trí hàng đầu ở top thịnh hành là các tiết mục bóc tách ra từ Anh trai say hi. MV mới của Negav, đang đứng thứ 3, cũng mang dấu ấn đậm nét từ game show này. Với 30 vị trí cho danh sách thịnh hành âm nhạc trên YouTube hiện tại, có đến 16 sản phẩm từ Anh trai say hi.

Sự phủ sóng của Anh trai say hi, bên cạnh Anh trai vượt ngàn chông gai đã bịt kín những lối đi chính để một sản phẩm âm nhạc mới tiếp cận khán giả. Cụ thể, trên TikTok, Hashtag Anh trai say hi đã hiện diện ở hơn 220.000 video. Những kênh sáng tạo nội dung đang đổ dồn vào những nghệ sĩ hiện diện tại 2 game show.

Mono và Vũ vốn là những ca sĩ chuyên tạo những đoạn nhạc “viral” TikTok. Đến nay, Đi tìm tình yêu được sử dụng cho hơn 2.000 video ở TikTok. Bình yên của Vũ được dùng cho hơn 5.000 video. Đây là những con số khiêm tốn so với tầm ảnh hưởng của 2 nghệ sĩ trên các nền tảng mạng xã hội ở sản phẩm trước.

Đến nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng như Mono và Vũ cũng chật vật vì giai đoạn này, chưa bàn đến nhóm tên tuổi nhỏ hơn. Điển hình như OgeNus, cựu thí sinh Rap Việt, từng là cái tên hot trên mạng xã hội, đang chật vật sau khi phát hành MV Đa nghi.

Hiện tượng Negav

MV Mình anh thôi của Negav đang là sản phẩm độc lập tạo hiệu ứng tốt nhất. Thành viên của tổ đội GERDNANG đột ngột nổi tiếng khi tham gia game show Anh trai say hi. Đây là thời điểm vàng để Negav tung sản phẩm solo, chính thức đánh dấu tên tuổi của một nghệ sĩ độc lập trên thị trường. Con số 1,4 triệu lượt xem cho MV Mình anh thôi sau một ngày cho thấy sức hút của Negav đang lớn thế nào.

Trước khi tham gia Anh trai say hi, tên tuổi của Negav chỉ bắt đầu chớm nở. Negav cũng như bất kỳ nghệ sĩ nào tham gia game show, đều hưởng lợi ở giai đoạn này. Với nền tảng đang có từ game show, họ gần như không cần làm quá nhiều cho khâu quảng bá. Đặc biệt, với nhóm nghệ sĩ đang nổi tiếng trong top đầu ở Anh trai say hi như Negav, từng đường đi nước bước của nam rapper càng được chú ý.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại MV Mình anh thôi của Negav có thể vươn đến top 1 thịnh hành trên YouTube. Ngay lúc này, ở cuộc chơi sản phẩm độc lập, Negav gần như không có đối thủ, song giai đoạn tới sẽ khốc liệt. Sự kết hợp giữa LowG và tlinh có thể gây bùng nổ trong vài tuần tiếp theo.

Sau 2 game show Anh trai, tới lượt Rap Việt mùa 4 lên sóng. Đây là thời điểm nhạy cảm để nghệ sĩ phát hành sản phẩm, khi đường đua âm nhạc đang bị tác động vì nhiều yếu tố xung quanh. Một tháng tới, ở điểm giữa của 2 dấu mốc - 2 game show Anh trai tàn tiệc và trước ngày lên sóng Rap Việt mùa 4 - thị trường sẽ đổ bộ ồ ạt sản phẩm. Sự cạnh tranh của nghệ sĩ sẽ khốc liệt trở lại, cho đến khi Rap Việt mùa 4 gây sốt, thị trường sẽ lại tĩnh lặng.