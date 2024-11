Ca sĩ Tô Thanh Phương nằm một chỗ sau vụ ngã lầu.

TPO - Chị Ngọc Được - vợ của Tô Thanh Phương - nói nam ca sĩ sức khỏe rất yếu sau vụ ngã từ tầng một xuống đường. Giọng ca "Bài ca đất phương Nam" di chuyển khó khăn, không thể ăn nhiều.

Dịp cuối tuần, nhóm Ngũ long du ký của nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung và Thụy Mười đến thăm ca sĩ Tô Thanh Phương. Sức khỏe của giọng ca Bài ca đất phương Nam yếu đi nhiều sau vụ té lầu vì ảo giác.

Chị Ngọc Được, vợ của nam ca sĩ, nói sức khỏe của Tô Thanh Phương rất yếu, mặt bị sụp hẳn một bên. "Từ hôm té lầu do ảo giác, sức khỏe chồng tôi yếu hơn. Anh không nói chuyện và ăn uống được", chị Ngọc Được chia sẻ.

Nam ca sĩ không ngồi được, khó khăn trong giao tiếp khi được các nghệ sĩ đến thăm. Tô Thanh Phương cũng suy giảm trí nhớ. Anh nhớ mặt Phương Dung, Phi Phụng và Thụy Mười nhưng không thể gọi tên.

Lúc nhóm Ngũ long du ký ra về, chị Ngọc Được dẫn các nghệ sĩ đến khu vực ban công lầu một, nơi ca sĩ Tô Thanh Phương bị té lầu. Chị Ngọc Được nói ai cũng choáng váng vì lan can cao, không rõ tại sao nam ca sĩ có thể trèo ra được. Người dân gần đó cũng khó tin Tô Thanh Phương chỉ bị thương nhẹ sau vụ nhảy lầu.

"Tôi khóa cửa nhà, nhưng ra đến ban công lại thấy cửa mở. Khi nghe người bên dưới nói 'anh Phương nhảy lầu', tôi đi không vững. Cũng may phía dưới có mái tôn đỡ lại, nếu không anh không qua khỏi", vợ ca sĩ Tô Thanh Phương nói.

Chị Ngọc Được nói thêm rằng ca sĩ Tô Thanh Phương không dám bước ra khu vực lan can sau vụ nhảy lầu. Điều này giúp chị an tâm hơn.

Đại diện gia đình xác nhận thông tin ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu ngày 2/10. Chị Ngọc Được nói anh trèo ra lan can do bị ảo giác, tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc điều trị Parkinson. Gia đình phủ nhận thông tin ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu tự tử do nợ nần.

"Tôi khóa cửa nhà được một lúc thì không thấy anh đâu. Lúc phát hiện, anh tự mở cửa. Chúng tôi ở lầu hai, anh nhảy xuống vướng mái tôn ở lầu một. May mắn anh không bị gãy tay, gãy chân, chỉ tụ máu bầm phần não", đại diện gia đình nói.

Ca sĩ Tô Thanh Phương bị đột quỵ khoảng năm 2010. Sau đó, ông mắc thêm bệnh Parkinson, hiện ở giai đoạn 5 của bệnh. Ông còn mắc nhiều bệnh như xơ vữa động mạch, hở van tim... Nam ca sĩ cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển, ăn uống. Chi phí điều trị, thuốc thang của Tô Thanh Phương lên đến vài triệu đồng/tháng.