Cà phê năng lượng thứ thiệt G7 – 18 năm chinh phục toàn cầu

Ra đời với khát vọng định danh và nâng tầm vị thế cho ngành cà phê Việt Nam, đến nay sau 18 năm phát triển, cà phê năng lượng G7 vẫn là “thương hiệu chiến binh” đưa cà phê Việt chinh phục toàn cầu.

Thương hiệu được chọn

Thương hiệu cà phê năng lượng thứ thiệt G7 ra đời ngày 23/11/2003, được đặt tên theo từ viết tắt của “Group of Industrial Countries” gồm 7 quốc gia phát triển trên thế giới. Giữa thời điểm các doanh nghiệp Việt vẫn còn hoạt động với quy mô vừa và nhỏ, tiềm lực tài chính còn hạn chế, khái niệm thương hiệu gần như “chưa tồn tại”… thế nhưng cà phê năng lượng thứ thiệt G7 vừa ra đời đã thể hiện khát vọng thống ngự những thị trường hàng đầu và xây dựng vị thế xứng đáng cho ngành cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Khi chính thức xuất hiện trong Ngày hội Tuyệt Đỉnh (23/11/2003) tại Dinh Thống Nhất, cà phê G7 là thương hiệu Việt đầu tiên dám trực tiếp “thách đấu” thương hiệu ngoại. Trong cuộc thử mù (blind test) hương vị cà phê, có đến 89% người tiêu dùng chọn G7, tạo tiền đề cho cà phê thương hiệu Việt giành lại và thống ngự thị trường nội địa, tiếp đà chinh phục thế giới.

Là thương hiệu chính danh của Trung Nguyên Legend đến từ cường quốc cà phê Việt Nam nổi tiếng với những hạt Robusta thơm ngon nhất thế giới, chỉ trong một thập kỷ, G7 đã thắng thế trước nhiều thương hiệu ngoại, thành công chinh phục các thị trường lớn của châu Âu, châu Mỹ, xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Câu chuyện “thống ngự nội địa, chinh phục thế giới” của G7 đã được đưa vào sách ASEAN Brand, tạp chí Financial Times, đồng thời được giảng dạy trong các trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam và thế giới như đại diện thương hiệu Việt đầu tiên làm nên những điều không tưởng, thể hiện khát vọng lớn, ý chí và tầm nhìn của doanh nghiệp Việt Nam.

Từ năm 2017, nhận thấy thị trường cà phê hòa tan tại châu Á tăng trưởng nhanh về số lượng. Có thể nói, đây là giai đoạn chuyển dịch ngoạn mục khi châu Á vượt qua châu Âu lẫn Bắc Mỹ vươn lên dẫn đầu mức tăng trưởng tiêu thụ cà phê. Đón nhận thời cơ này, ngày 23/11/ 2017, Tập đoàn Trung Nguyên Legend mở văn phòng đại diện tại trung tâm tài chính Thượng Hải, mở đầu cuộc chinh phục thị trường tỷ đô Trung Quốc của G7. Với dân số 1,4 tỷ người và đang có xu hướng chuyển từ uống trà sang cà phê, Trung Quốc là thị trường đầy tiềm năng cho ngành cà phê Việt Nam. Bên cạnh đó, hệ thống thương mại điện tử đang phát triển mạnh tại Trung Quốc là yếu tố quan trọng để đưa sản phẩm cà phê năng lượng thứ thiệt G7 lan tỏa đến các khu vực lân cận, thúc đẩy quá trình hiện thực hóa khát vọng thương hiệu Việt toàn cầu.

Năm 2020, cà phê G7 giữ thị phần lớn thứ 2 trên thị trường thương mại điện tử, trở thành thương hiệu cà phê hòa tan châu Á được yêu thích nhất ở Trung Quốc. Tất cả các trang thương mại điện tử uy tín Alibaba, Taobao.com, Tmall.com, Yihaodian.com, JD.com… và hơn 1.000 siêu thị tại Trung Quốc đều có sự hiện diện của cà phê G7. Đặc biệt, G7 là thương hiệu cà phê Việt Nam bán chạy hàng đầu trên trang thương mại điện tử Amazon.

Năm 2021, cà phê G7 tiếp tục có mặt trên quầy kệ chuỗi siêu thị Beijing Hualian Mall tại Bắc Kinh và 30.000 cửa hàng bách hóa Beijing Hualian trên toàn Trung Quốc. G7 cũng thành công đẩy mạnh cung ứng sản phẩm vào chuỗi cửa hàng bán trà truyền thống Laobacha, tiên phong đáp ứng cho nhu cầu chuyển đổi thói quen thưởng lãm từ trà sang cà phê của chuỗi này. Trong năm 2021, G7 hợp tác cùng Laobacha xây dựng 400 quán cà phê theo mô hình quán Gia đình G7 tại Trung Quốc, dự kiến đạt 600 quán trong năm 2022. Đồng thời, Trung Nguyên Legend đã chính thức mở chuỗi showroom G7 ở thành phố Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Showroom G7 là nơi trưng bày, trình diễn pha chế sản phẩm như điểm quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam đến người dân Trung Quốc.

Tinh thần chiến binh sáng tạo trong bối cảnh mới

Trong năm qua, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu, làm thay đổi tư duy và lối sống của người tiêu dùng khi quan tâm sâu sắc đến các sản phẩm đảm bảo sức khỏe thể chất - tinh thần và hướng đến thực hành lối sống lành mạnh hơn. Cách thức tương tác và trải nghiệm xã hội, trải nghiệm sản phẩm cũng đã có sự dịch chuyển sang kết nối công nghệ số. Các chiến lược quảng bá của Trung Nguyên Legend tại thị trường quốc tế kịp thời thay đổi để thích ứng và tiếp tục cung ứng năng lượng, phục vụ cho lối sống mới.

Cuối tháng 9/2021, Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi động chiến dịch “G7 To G7, Legend To Legend” với hành trình quảng bá thương hiệu cà phê Việt xuyên suốt tuyến đường cao tốc G7 - được ghi nhận là đường cao tốc xuyên sa mạc dài nhất thế giới. Tuyến đường chạy qua khu vực có điều kiện môi trường khắc nghiệt là một thách thức lớn nhưng cũng là chiến lược đầy cảm xúc, ghi dấu ấn đậm nét về tinh thần chiến binh của G7. Trong suốt quãng đường dài 2.540 km, hành trình “G7 To G7, Legend To Legend” đã tạo nên những “khoảnh khắc thưởng lãm cà phê tinh tế” hòa mình với thiên nhiên, khơi gợi cảm hứng sáng tạo, lấy cà phê làm xúc tác giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trên hành trình “G7 To G7, Legend To Legend”, Trung Nguyên Legend và tổ chức bảo vệ sinh thái Guarding Wilderness đã tài trợ vật liệu cho dự án quản lý môi trường bền vững Jingshan Jingxin-Muztag. Bên cạnh đó, chiến dịch “Relax life, Creating inspiration from Reading” của G7 hợp tác cùng hệ thống nhà sách Zhongshuge đẹp nhất, nổi tiếng nhất Trung Quốc diễn ra từ tháng 5/2021 cũng tạo được ấn tượng mạnh mẽ khi kết hợp năng lượng sáng tạo của cà phê với sức mạnh tri thức. Với những nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt Nam như một đại sứ, Trung Nguyên Legend đã vinh dự nhận Giải thưởng Cống Hiến do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trao tặng nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại Hàn Quốc, G7 chiếm khoảng 87% thị trường thương mại điện tử. Các chiến dịch “Always Awake” thực hiện trên trang Youtube Change Ground, Naver Café Esyori, Instagram cùng các cửa hàng thương mại điện tử uy tín như nhà sách Aladin, cửa hàng thực phẩm thiên nhiên Mr. Nature thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng tại xứ sở Kim chi. Trên Rakuten - trang web thương mại điện tử lớn nhất Nhật Bản cũng đã có sự hiện diện của G7. Giữa bối cảnh mới, những chiến lược quảng bá thương hiệu cà phê thứ thiệt G7 đã lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần chiến binh, sáng tạo từ thương hiệu cà phê nổi danh đến từ Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới đầy thách thức, tiếp nối hành trình18 năm chinh phục toàn cầu, G7 tiếp tục giữ vững tinh thần chiến binh, dấn thân đầy trách nhiệm để cung ứng đến cộng đồng yêu cà phê toàn cầu nguồn năng lượng tỉnh thức, thăng hoa sáng tạo, hướng đến một lối sống mới - Lối sống tỉnh thức./.