Ca dương tính với SARS– CoV-2 tại sân golf, Đồng Nai khẩn trương truy vết

TPO - Tối ngày 1/6, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM đã ra thông báo khẩn đến toàn trường đồng thời khẩn trương phối hợp với cơ quan y tế để truy vết người liên quan đến nam sinh Long An bị mắc COVID-19 theo học tại trường.

TPO - Cục Quản lý Dược vừa có thông báo, thu hồi toàn quốc dung dịch uống atisalbu (salbutamol 2mg/5ml), do Công ty CPDP An Thiên sản xuất, do mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu thể tích.