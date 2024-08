C-Holdings tưng bừng tổ chức sự kiện khai trương căn hộ mẫu cao cấp The Felix

Sáng ngày 03/8/2024, căn hộ mẫu tại khu nhà mẫu The Felix - The Felix Sales Gallery đã được khai trương, chính thức chào đón khách hàng đến tham quan và trải nghiệm căn hộ mẫu Hạnh Phúc.

Trải nghiệm trực quan tiêu chuẩn bàn giao cao cấp của The Felix

Được giới thiệu ra thị trường vào tháng 6 vừa qua, dự án The Felix gần kề TP.HCM với mức giá dự kiến chỉ từ 1,48 tỷ/căn đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Sài Gòn đang khao khát sở hữu tổ ấm cho riêng mình.

Nhằm giúp các khách hàng đang quan tâm dự án có trải nghiệm trực quan hơn với căn hộ sẽ sở hữu trong tương lai, Chủ đầu tư C-Holdings đã chính thức khai trương căn hộ mẫu Hạnh Phúc tại The Felix Sales Gallery – Số 79 Đường D4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sự kiện được diễn ra long trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chủ đầu tư C-Holdings, Đơn vị Kinh doanh - Tiếp thị DKRS và đông đảo khách hàng đang quan tâm dự án. Các khách hàng may mắn cũng đã nhận về nhiều giải thưởng hấp dẫn từ chương trình.

Theo chia sẻ từ đại diện Chủ đầu tư, dù có chi phí vô cùng tối ưu nhưng nội thất của căn hộ The Felix vẫn được bàn giao theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp với vật liệu đến từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như: thang máy KONE – Phần Lan, thiết bị bếp Hafele với tủ bếp được đóng sát trần tạo tính thẩm mỹ cao, thiết bị điện Schneider – Pháp, thiết bị vệ sinh INAX sử dụng công nghệ AQUA CERAMIC với bồn cầu 1 khối, thiết kế sang trọng, hiện đại, … Điều này thể hiện rõ tâm ý kiến tạo nơi an cư lý tưởng, phục vụ cho nhu cầu ở thực của Chủ đầu tư dự án.

Căn hộ mẫu Hạnh Phúc - nối dài hành trình mang đến tổ ấm cho người trẻ

Từ khi bắt đầu tham gia vào thị trường bất động sản, C-Holdings đã chọn cho mình sứ mệnh kiến tạo tổ ấm cho các gia đình trẻ. Doanh nghiệp nhận được sự tín nhiệm của khách hàng qua các dự án như: C-Skyview có sổ chỉ sau 6 tháng vận hành hay The Maison trở thành dự án có tỷ lệ hấp thụ cao hàng đầu Bình Dương, đồng thời cất nóc sớm hơn 2 tháng so với tiến độ cam kết. Với The Felix, chuỗi dự án nhà cho người trẻ lần nữa được cộng đồng người Sài Gòn có nhu cầu ở thực đón nhận nồng nhiệt khi tập trung xây dựng giá trị sống toàn diện, thiết thực.

Trải nghiệm căn hộ mẫu Hạnh Phúc tại The Felix, khách hàng sẽ cảm nhận được không gian sống hiện đại nhờ thiết kế ấn tượng. Đa số các căn hộ đều có không gian ban công và lô gia tách biệt, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Sau khi tham quan căn hộ mẫu, anh Huỳnh Hữu Nghĩa (nhân viên văn phòng tại TP.HCM) nhận xét: “Thay vì căn bếp mở dạng chữ I hay L như nhiều dự án mà tôi đã từng tham khảo, căn 2 phòng ngủ của The Felix có thiết kế bếp kín, tạo cảm giác riêng tư hơn. Đây là điểm cộng của dự án làm tôi rất hài lòng.”

Anh Lưu Anh Tú (nhân viên ngân hàng tại TP.HCM) – khách hàng đã booking 1 căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án, đồng thời là chủ nhân trúng giải nhì của chương trình quay số may mắn chia sẻ: “The Felix có thiết kế hiện đại, sang trọng rất phù hợp với các gia đình trẻ trong độ tuổi từ 20-30.”

Đồng thời, hệ tiện ích nội khu cao cấp cũng góp phần chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng cư dân trẻ với các hạng mục như: hồ bơi, khu gym - yoga, sauna, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, trung tâm mua sắm,...

Quan trọng hơn, dự án đã đáp ứng đúng và trúng nhu cầu cốt lõi của người trẻ nhờ vị trí gần kề, thuận tiện di chuyển đến TP.HCM; diện tích thương phẩm vừa phải, dễ mua và chính sách thanh toán nhẹ nhàng.

Cụ thể, The Felix có vị trí liền kề Đại lộ Bình Dương, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích cao cấp như: siêu thị Aeon Mall, siêu thị Lotte Mart, TTTM Vincom, bệnh viện Quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé,… Đặc biệt, khi tuyến vành đai 2 được khép kín, cư dân The Felix sẽ chỉ mất khoảng 10-30 phút để kết nối trung tâm và các quận nội thành TP.HCM.

Tại The Felix, diện tích căn hộ được thiết kế đa dạng cho tất cả các loại hình căn 1 – 2 – 3 phòng ngủ. Những căn hộ diện tích tối ưu, có giá bán vừa phải sẽ giúp các khách hàng dễ dàng sở hữu.

Đặc biệt, với chính sách hiện nay, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 148 triệu (10%) đã có thể chính thức ký hợp đồng trở thành chủ nhân căn hộ. Sau đó, mỗi tháng thanh toán nhẹ nhàng 1%. Với chính sách này, người mua nhà chỉ cần có tổng thu nhập khoảng 30 triệu/tháng để có thể đảm bảo chi tiêu và khả năng thanh toán 15 triệu/tháng từ nguồn lương. Với những khách hàng muốn sử dụng đòn bẩy tài chính, ngân hàng sẽ hỗ trợ gói vay hạn mức lên đến 70% giá trị căn hộ, ân hạn lãi suất và nợ gốc trong 24 tháng.

Với tất cả những ưu điểm đang sở hữu, căn hộ Hạnh Phúc The Felix sẽ là nơi an cư lý tưởng, mang đến cuộc sống vẹn tròn cho người Sài Gòn đang tìm kiếm tổ ấm cho riêng mình…

Tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại: Website: www.thefelixthuanan.vn Hotline: 1900 2663