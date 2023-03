Bưu cục BEST Express nâng cao chất lượng dịch vụ trong quý 1/2023

Những nâng cấp công nghệ, đầu tư vận tải, tăng cường hạ tầng của BEST Express đã tạo thêm tài nguyên giúp các bưu cục tăng trưởng nhanh chóng trong 3 tháng đầu năm.

Để kịp thời động viên loạt thành tích ấn tượng của hệ thống bưu cục trong quý 1/2023, BEST Express vừa trao tặng bằng khen "Top dịch vụ chuyển phát uy tín" cho 15 bưu cục xuất sắc trong tổng số hơn 600 bưu cục đang vận hành trên cả nước. Đây là những bưu cục dẫn đầu hệ thống về chất lượng dịch vụ và là đối tác chuyển phát nhanh uy tín của các shop tại địa phương.

Nhờ sự nỗ lực của các bưu cục, trong 3 tháng đầu năm BEST Express ghi nhận sự tăng trưởng nhảy vọt về các chỉ số chăm sóc khách hàng. Đặc biệt, tỷ lệ khách hàng hài lòng về dịch vụ của BEST - được đo lường bằng hệ thống quản lý trực tuyến CRM, tăng từ 90% quý IV/2022 lên 99% vào quý I/2023. Sự hài lòng của khách hàng là minh chứng cho sự gia tăng chất lượng dịch vụ và uy tín của BEST đối với các đối tác.

Ngoài các bưu cục ở Hà Nội và TP.HCM vốn dẫn đầu về chất lượng vận hành và các chỉ số trải nghiệm dịch vụ, 3 tháng đầu năm BEST Express chứng kiến sự phát triển nhảy vọt của các bưu cục miền núi phía Bắc như Bưu cục Lai Châu, bưu cục Na Rì, bưu cục Thái Nguyên và bưu cục Cao Lộc. Miền Trung – Tây Nguyên với các bưu cục Tuy Phước, bưu cục Tây Sơn cũng dần khẳng định được uy tín và thu hút được shop online tin dùng dịch vụ.

Khu vực Tây Nam Bộ vốn bất lợi về địa hình, bị ngăn cách bởi nhiều sông ngòi, tuy nhiên các bưu cục tại đây đã khéo léo phân chia hàng hoá theo từng tuyến giao hàng theo địa hình như giao hàng đường bộ, giao hàng bằng phà hoặc thuyền, ghe đến các vùng cù lao, bán đảo.

Đơn vị đánh giá cao sự linh hoạt, chủ động của các bưu cục nhượng quyền trong việc chuẩn bị nguồn lực, đón đầu cơ hội tăng trưởng. Sự tăng trưởng đồng bộ của các bưu cục giúp chất lượng dịch vụ BEST Express ngày được củng cố và được các chủ shop online đánh là một trong những đơn vị chuyển phát nhanh đáng dùng bởi năng lực xử lý hàng hoá nhanh chóng và tốc độ vận chuyển nhanh.

Đại diện bưu cục Na Rì nhận định tiềm năng của ngành chuyển phát nhanh còn rất lớn, do đó bưu cục sẽ không ngừng tăng cường dịch vụ để thu hút khách hàng địa phương

Với những chiến lược không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, vận hành, đơn vị được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín đơn cử hôm 17 tháng 3, đơn vị vừa được trao giải Giải Rồng Vàng Việt Nam 2023 cho nỗ lực số hoá ngành logistics.