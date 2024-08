Bùng nổ tại lễ kick off dự án An Quý Villa và Solasta Mansion

Ngày 6/8, hơn 300 tư vấn viên đến từ G.Empire, Đất Xanh Miền Bắc, CEN Land đã cháy hết mình tại Lễ kick off dự án An Quý Villa và Solasta Mansion của Tập đoàn Nam Cường với chủ đề "Rực rỡ phía Tây". Lễ kick off đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của dự án An Quý Villa và Solasta Mansion, tâm chấn khuấy đảo thị trường bất động sản khu vực Tây Hà Nội trong thời gian tới.

Đúng như tên gọi “Rực rỡ phía Tây”, sự kiện kick off dự án An Quý Villa và Solasta Mansion mang đến sự rộn ràng cho thị trường bất động sản (BĐS) phía Tây nói riêng và Hà Nội nói chung trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung biệt thự, liền kề. Sự kiện đánh dấu kết nối giữa hệ thống phân phối sản phẩm và chủ đầu tư trong hành trình đưa sản phẩm của An Quý Villa và Solasta Mansion đến với khách hàng. Đồng thời ghi nhận những chiến binh xuất sắc của tổng đại lý phân phối trong chiến dịch bán hàng đợt 1, qua đó tạo động lực cho những chiến binh trong giai đoạn mới nhanh chóng cán đích thành công. Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư chia sẻ những tâm huyết trong quá trình đầu tư và phát triển dự án cũng như những tiềm năng, triển vọng dài hạn của An Quý Villa, Solasta Mansion. Không khí sôi động của sự kiện rực lửa thể hiện tinh thần quyết tâm cao của các “chiến binh” kinh doanh, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách để đưa An Quý Villa và Solasta Mansion trở thành dự án tiêu điểm của thị trường BĐS sản phía Tây. Nằm tại trung tâm của Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, dự án An Quý Villa và Solasta Mansion hưởng trọn vẹn tiện ích và không gian sống trong lành, đầy tiện ích với 2 công viên đặc sắc bậc nhất Hà Nội là Công viên Thiên văn học, Công viên Âm nhạc cùng hệ thống trung tâm thương mại – tuyến phố thương mại, bệnh viện, trường học… đa dạng và chất lượng. Đặc biệt, tọa lạc tại trung tâm của thị trường BĐS phía Tây, An Quý Villa và Solasta Mansion chứa trong mình giá trị sinh lời hiếm có. Nói đến thị trường BĐS phía Tây, không ai có thể phủ nhận được sức nóng và sự phát triển nhanh chóng tại đây. Nhìn lại chỉ 5 năm có thể thấy sự sầm uất và làn sóng “Tây tiến” làm gia tăng nhu cầu nhà ở tại khu vực và lực hút tại thị trường BĐS phía Tây Hà Nội. Đáng chú ý, trong năm 2024, Hà Nội sẽ triển khai 58 dự án hạ tầng giao thông. Trong đó, các dự án vành đai kết nối được đốc thúc thực hiện nhanh chóng. Đặc biệt, theo quy hoạch Hà Nội sẽ có thêm trung tâm hành chính kinh tế mới được hình thành ở khu vực phía Tây. Theo đó, những năm gần đây phía Tây được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ với hệ thống hạ tầng linh hoạt và đồng bộ. Nhiều tuyến đường giao thông lớn dần hình thành kết nối khu vực này với khu vực trung tâm Thành phố như Đại Lộ Thăng Long, Đường 32, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, trục đường hướng tâm Tố Hữu - Lê Văn Lương... Bên cạnh điểm cộng là sát cạnh các trục đường giao thông lớn đã hiện hữu, các dự án phía Tây Hà Nội, đặc biệt Khu đô thị Dương Nội còn "đón sóng" đầu tư khi tuyến đường Lê Quang Đạo (đoạn từ đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, đến vị trí ranh giới Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông) đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 01/4 vừa qua và dự kiến đưa vào sử dụng tháng 10/2024. Cùng với đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long có tổng đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng đã được khởi công trong quý II/2023 thì đường vành đai 4 đã bước vào giai đoạn triển khai, dự kiến đi vào hoạt động năm 2027. Đây là 2 dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Tây và kết nối các tuyến đường Bắc - Nam. Trong khoảng 3 năm qua, từ 2021 đến nay, tốc độ tăng giá của căn hộ phía Tây Hà Nội cao hơn căn hộ các khu vực khác trung bình từ 7-15%. Theo các chuyên gia, với sức hấp dẫn về giá, cùng với mạng lưới hạ tầng ngày càng được đẩy mạnh và hoàn thiện, đây là khu vực còn nhiều tiềm năng phát triển và gia tăng về giá trong 3-5 năm tới. Là một hiện tượng của thị trường BĐS phía Tây khi An Quý Villa và Solasta Mansion thu hút lượng giao dịch nổi bật trong những tháng đầu năm 2024. Hiện tại, hai dự án chào thị trường với An Quý Villa là 97 căn cùng Solasta Mansion là 96 căn được dự đoán sẽ tạo ra đợt tâm chấn mới cho thị trường cũng như Khu đô thị Dương Nội. P.V