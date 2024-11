Bùng nổ live show cuối năm

TPO - Cuối năm 2024 khán giả liên tục đón nhận tin vui khi hàng loạt đêm nhạc chốt ngày tổ chức. Các chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn mùa lễ hội cuối năm đầy sôi động, hấp dẫn. Nền công nghiệp biểu diễn đang ghi nhận tín hiệu vui khi khán giả sẵn sàng chi số tiền lớn từ vài triệu đồng đến cả chục triệu để thưởng thức chương trình.

Bùng nổ live show, concert

Ba đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi khép lại, khán giả liên tục đón nhận tin vui khi hàng loạt đêm nhạc chốt lịch danh sách nghệ sĩ biểu diễn.

Những đêm nhạc dồn dập diễn ra từ cuối tháng 11 đến hết năm 2024. Mở đầu cho chuỗi chương trình cuối năm là GENfest - lễ hội âm nhạc mang đậm văn hóa đường phố hòa quyện với nhịp sống sôi động của các đô thị Việt Nam.

GENfest 2024 được tổ chức tại TPHCM với chủ đề Phố trong phố hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc dành cho giới trẻ. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và hàng loạt nghệ sĩ Việt được giới trẻ yêu thích như PSY, Hwasa, Loco, Chi Pu, Suboi, Andree, tlinh…

Bên cạnh đó, những mảnh ghép trong Anh trai say hi như Hieuthuhai, Hurrykng, Dương Domic, Quang Hùng MasterD cũng góp mặt trong GENfest khiến sức nóng của nhạc hội tăng cao.

Những thành phố mơ màng cũng thông báo trở lại từ 30/11-21/12 tại Đà Nẵng, TPHCM và TP. Hà Nội. Những nghệ sĩ quen thuộc với chương trình như The Cassette, Chillies, Đen, tlinh, Low G, Wren Evans… tiếp tục đồng hành cùng Những thành phố mơ màng. Bữa tiệc âm nhạc lần này cũng chào đón những gương mặt mới như marzuz, Hieuthuhai, Shiki, Minh Tốc & Lam...

Mở đầu tháng 12 là đại nhạc hội 8WONDER Winter 2024 được tổ chức tại TPHCM vào ngày 8/12. Năm nay, BTC đêm nhạc chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc với sự tham gia của nhóm nhạc Imagine Dragons, các nghệ sĩ Việt được yêu thích nhất hiện nay như SOOBIN, Chi Pu, DJ Mie…

Bên cạnh dàn sao nổi tiếng, 8WONDER Winter còn đầu tư chuỗi lễ hội Giáng sinh giúp khán giả khám phá văn hóa, ẩm thực và giải trí tại khu vui chơi chủ đề tuyết Fantasy on ice.

Hai concert của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi sau 3 đêm thành công tại TPHCM sẽ có thêm đêm biểu diễn ở TP. Hà Nội. Có thể coi đây là hai concert được chờ đón bậc nhất trong những tháng cuối năm. Với sự đầu tư chỉn chu, kỹ càng, các sân khấu cuối năm thực sự sẽ làm những bữa tiệc âm nhạc đủ sắc, đủ vị, chiêu đãi công chúng.

Ngoài những đêm nhạc lớn sôi động quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ, những nghệ sĩ như Tùng Dương, Hồng Nhung... cũng thực hiện live show cá nhân chiêu đãi người hâm mộ.

Không "ăn theo" thành công của hai show anh trai

Có thể nói, thành công của concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi mở ra nhiều kỳ vọng lớn cho ngành công nghiệp biểu diễn ở Việt Nam. Việc này thấy tiềm năng lớn trong việc khai thác và phát triển các sự kiện giải trí quy mô lớn.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh nếu như trước đây, các buổi biểu diễn thường tập trung vào một nhóm khán giả nhỏ và chưa có sự đầu tư sâu về mặt dàn dựng, thì giờ đây, các nhà tổ chức đã nhận thấy rằng khán giả sẵn sàng chi trả để trải nghiệm những chương trình có chất lượng cao, mới mẻ và sáng tạo.

Vì vậy, không thể nhận định các đêm diễn bùng nổ dịp cuối năm 2024 sự "ăn theo" thành công concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi. Bởi để tổ chức thành công sự kiện với quy mô hàng nghìn người, BTC chương trình phải kiểm soát tốt nhiều khía cạnh như an ninh, âm thanh ánh sáng, logistics, sắp xếp chỗ ngồi, điều phối đội ngũ kỹ thuật, và quản lý dòng người ra vào.

"Mỗi chi tiết nhỏ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc bố trí các khu vực ăn uống, giải trí, đến sắp xếp thời gian biểu diễn hợp lý để đảm bảo trải nghiệm của khán giả không bị gián đoạn. Chiến lược truyền thông thông minh và tương tác mạnh mẽ với khán giả trước, trong và sau sự kiện cũng đã góp phần không nhỏ vào thành công của các chương trình", chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều các sự kiện được đầu tư bài bản về cả nội dung lẫn hình thức sẽ khiến các đơn vị sản xuất mạnh dạn hơn trong việc phát triển các ý tưởng mới, mạo hiểm hơn trong việc kết hợp các loại hình nghệ thuật khác nhau để tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho khán giả.

Sự kết hợp này không chỉ giúp thu hút nhiều đối tượng khán giả hơn, mà còn tạo ra những cơ hội hợp tác giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, diễn xuất, đến vũ đạo và nghệ thuật thị giác.

Nhà tài trợ - thành phần không thể thiếu TS Nguyễn Thu Thủy - giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG Hà Nội) - khẳng định ngoài chất lượng của chương trình, BTC luôn phải cố gắng tìm kiếm được nhà tài trợ "có tâm, có tầm" để thực hiện đêm nhạc. "Khi chương trình có nhà tài trợ từ đầu, gánh nặng tài chính của đơn vị sản xuất cũng giảm đi khá nhiều. Lúc này họ có thể tập trung sáng tạo, đưa đến cho công chúng những sản phẩm chất lượng.

Ngoài ra, những chương trình quy mô lớn đòi hỏi một quy trình làm việc chặt chẽ, từ việc quản lý an ninh, ánh sáng, âm thanh, cho đến logistics và điều phối đội ngũ kỹ thuật. Từ những thành công này mở ra triển vọng để Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện lớn trong khu vực, thu hút cả khán giả quốc tế.

Bên cạnh đó, chất lượng của các chương trình phải được đặt lên hàng đầu. “Những ê-kíp sản xuất chương trình giải trí ở Việt Nam luôn cập nhật những xu thế mới nhất để phục vụ khán giả. Âm nhạc được làm mới, có nhiều bản phối hay. Nghệ sĩ cũng đầu tư cả về phục trang, vũ đạo. Điều đó không chỉ cho thấy yêu cầu thẩm mỹ của công chúng ngày một cao, mà còn đặt ra yêu cầu ngành công nghiệp biểu diễn ở Việt Nam phải phát triển mạnh hơn nữa”, đạo diễn Hoàng Long nói.

Nền công nghiệp biểu diễn hiện nay ghi nhận tín hiệu vui khi khán giả sẵn sàng chi số tiền lớn từ vài triệu đồng đến cả chục triệu để xem một chương trình nghệ thuật. Đó là chưa kể chi phí di chuyển, trang phục, phụ kiện,… Từ đó, các nhà sản xuất chương trình cũng “nâng chuẩn” để duy trì sức hút với khán giả.