Brad Pitt đi nghỉ với bạn gái kém 27 tuổi giữa căng thẳng kiện tụng

TPO - Brad Pitt được nhìn thấy cùng bạn gái Ines de Ramon đi dạo trên bờ biển. Cặp đôi lệch 27 tuổi có khoảnh khắc yêu đương bình dị trong bối cảnh vụ kiện với Angelina Jolie vẫn đang căng thẳng.

Daily Mail đưa tin Brad Pitt và bạn gái Ines de Ramon tận hưởng buổi sáng lãng mạn bằng cách đi dạo và thưởng thức cà phê trên bãi biển ở thành phố Santa Barbara, California, Mỹ, vào ngày 29/4.

Trong video do cánh săn ảnh ghi lại được, cặp tình nhân hơn kém nhau 27 tuổi mặc trang phục thoải mái, với tông trắng làm chủ đạo, sánh bước trên bãi cát. Ở một số khoảnh khắc, tài tử Once Upon A Time In Hollywood khoác vai người yêu thân mật. Vợ cũ nam diễn viên Paul Wesley cũng đáp lại bằng cái ôm eo.

Ở tuổi 61, Brad Pitt vẫn giữ được phong độ như thời đỉnh cao, với khuôn mặt trẻ trung và thân hình chắc chắn. Nếu chỉ nhìn, khó có thể nhận thấy cách biệt tuổi tác lớn với người đẹp 9X.

Chuyện tình lãng mạn của Brad và Ines dường như ngày càng bền chặt khi có thông tin nam diễn viên đã đưa bạn gái về sống chung tại nhà anh. Mối quan hệ giữa họ bị phát hiện lần đầu vào tháng 11/2022. Thời điểm đó, họ bị bắt gặp đi cùng nhau đến buổi hòa nhạc Bono ở Los Angeles. Nguồn tin cho biết lúc đó họ đã hẹn hò được vài tháng.

Một tháng sau, có thông tin ngôi sao thắng giải Oscar đưa tình mới đến bữa tiệc sau buổi ra mắt phim Babylon. Họ còn được nhìn thấy âu yếm nhau. Nguồn tin thân cận với nhà gái nói với People rằng việc Brad Pitt công khai Ines với mọi người chứng tỏ anh rất thích cô.

Dù không chính thức xác nhận, những bức ảnh hai người trong trạng thái bán khỏa thân tắm nắng bên hồ bơi ở Mexico vào đầu năm 2023 đã khẳng định giữa họ không phải mối quan hệ bạn bè bình thường.

Theo Daily Mail, chuyện tình đang tiến triển tốt và ngày càng nghiêm túc. Cuộc đi dạo trên bờ biển là lần đầu người ta nhìn thấy cặp đôi kể từ khi Ines chuyển đến nhà Brad.

Các nguồn tin nói với Daily Mail Brad đang nỗ lực sống tiếp cuộc đời của mình trọn vẹn nhất bất chấp rắc rối pháp lý trong cuộc chiến ly hôn với Angelina Jolie.

Nếu vụ kiện giành quyền nuôi con gần như đã ngã ngũ với lợi thế thiên về đả nữ sinh năm 1975, tranh chấp liên quan đến tài sản chung ở Pháp, điền trang Chateau Miraval, vẫn rất căng thẳng. Truyền thông quốc tế còn đặt biệt danh cho vụ tranh chấp là “cuộc chiến hoa hồng”.

Những người thân cận tiết lộ nam diễn viên đang cố gắng cắt đứt mọi mối quan hệ với người cũ để có thể rũ bỏ hoàn toàn “những con quỷ” ra khỏi cuộc hôn nhân đã kết thúc của họ.

“Brad thực sự muốn việc này được xong xuôi hơn bất cứ điều gì. Nếu tình hình hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy, chuyện này đã kết thúc từ lâu”, nguồn tin nhấn mạnh.

Theo nguồn tin, Brad muốn được tự do để tiến tới với Ines nhưng anh không thể thực hiện được điều đó vì về mặt giấy tờ, anh vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn với mẹ của các con mình.

Trước đây, Angelina Jolie cáo buộc Brad Pitt làm hao tổn tài chính của cô thông qua cuộc chiến pháp lý kéo dài về nhà máy rượu. Tuy nhiên, theo điều tra của Daily Mail, mối quan hệ dây dưa với chồng cũ giúp nữ diễn viên giàu thêm gần 100 triệu USD.

Ngôi nhà và vườn nho ở Pháp có giá 60 triệu USD khi đôi vợ chồng cũ mua vào năm 2008. Tuy nhiên, nhờ công sức đầu tư của Brad vào công việc kinh doanh, giá trị của nó đã tăng lên 164 triệu USD.