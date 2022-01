Bớt xén tiền và vật nuôi hỗ trợ dân người nghèo, 2 cán bộ xã lĩnh án

TPO - Liên quan đến vụ bé gái bị 9 chiếc đinh găm vào đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về tội “Giết người”. Lực lượng công an cũng đã áp giải bị can này tới hiện trường nơi lấy đinh và mua thuốc sâu.