Boston Pharma tiếp tục gây ấn tượng khi lọt top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2024

Trong tháng 4/2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố TOP 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024 do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietnamNet tổ chức.

Boston Pharma tự hào nằm trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Growth) - Bảng xếp hạng do Vietnam Report và Báo VietnamNet công bố từ năm 2015 nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định, có đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong suốt giai đoạn 2015 - 2023.

Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Boston Pharma trong việc giữ vững tốc độ tăng trưởng ấn tượng giai đoạn từ năm 2019 đến 2023 nhờ việc liên tục đầu tư phát triển toàn diện đặc biệt là xây dựng nhà máy thứ hai đạt tiêu chuẩn EU-GMP, đồng thời có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng, xã hội và ngân sách Nhà nước.

Bảng xếp hạng căn cứ trên kết quả nghiên cứu đánh giá độc lập của Vietnam Report với sự tư vấn của các chuyên gia, hội đồng cố vấn về khả năng phát triển, tốc độ tăng trưởng, chính sách dành cho người lao động và những đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Đạt được thành tựu này là kết quả từ quá trình dài nỗ lực không ngừng của Boston Pharma, liên tục đầu tư phát triển trang thiết bị hiện đại, từ hệ thống vận hành đến nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn Âu-Mỹ.

Từ tháng 09/2022, nhà máy sản xuất dược phẩm Boston Pharma tại Bình Dương đã hoàn thành đánh giá đạt tiêu chuẩn EU-GMP (European Union - Good Manufacturing Practice) từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm Bồ Đào Nha.

Đến tháng 09/2023, Boston Pharma chính thức nhận được chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU-GMP từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm Bồ Đào Nha.

Chứng nhận EU-GMP là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Boston Pharma cũng là sự bảo chứng cho chất lượng sản phẩm của công ty, từ đó mở ra những cơ hội mới của Boston Pharma trên thị trường Dược phẩm trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên của Boston Pharma được đào tạo liên tục để cung ứng cho thị trường những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý và hướng đến sứ mệnh “Kiến tạo cộng đồng sống khỏe”.

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng luôn lấy chất lượng sản phẩm làm kim chỉ nam, thương hiệu Boston Pharma đã từng bước nhận được sự tín nhiệm của các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước cũng như của chuyên gia y tế và bệnh nhân.

Tham khảo thông tin chi tiết về Boston Pharma tại: https://bostonpharma.com.vn/