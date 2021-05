Bỗng nhiên mất việc

TP - Sau nhiều năm bám biển phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa từ đất liền ra Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu), 18 thuyền viên tàu Côn Đảo 10 bất ngờ bị cho nghỉ việc với lý do “bất khả kháng”.

Theo Ban quản lý cảng Bến Đầm (tàu Côn Đảo 10), do hoạt động không hiệu quả nên UBND huyện Côn Đảo đã quyết định ngưng hoạt động và giải quyết nhân sự tàu Côn Đảo 10 kể từ ngày 1/4/2020.

Ông Nguyễn Hùng Vũ, Giám đốc Ban quản lý cảng Bến Đầm giải thích, việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với các thuyền viên tàu Côn Đảo 10 là do hoạt động tàu Côn Đảo 10 không hiệu quả và do có sự thay đổi về cơ chế, chính sách trong quản lý và khai thác tàu. Là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động trực thuộc UBND huyện Côn Đảo, Ban quản lý cảng Bến Đầm phải chấp hành quyết định ngừng hoạt động tàu Côn Đảo 10 của cấp có thẩm quyền. Như vậy, tàu Côn Đảo 10 ngưng hoạt động và thanh lý là lý do bất khả kháng, dẫn đến đơn vị phải thu hẹp hoạt động khiến vị trí việc làm của các thuyền viên tàu Côn Đảo 10 không còn. Vì vậy Ban quản lý cảng Bến Đầm quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với thuyền viên tàu Côn Đảo 10.

Ông Nguyễn Thiên Phương, Đại phó tàu Côn Đảo 10 cho biết, tàu Côn Đảo 10, có 18 thuyền viên đều là viên chức và có nhiều năm công tác trên tàu, từ 8 đến 35 năm. Riêng ông có 20 năm gắn bó với tàu. Sau khi tàu Côn Đảo 10 dừng hoạt động, ngoài một số thuyền viên nghỉ hưu, một số chuyển công tác khác, các thuyền viên còn lại phải nhận quyết định nghỉ việc. “Chúng tôi là viên chức, không thể nói bất khả kháng để đơn phương chấm dứt công việc của chúng tôi, vì việc thay đổi tàu đã có cả quá trình. Hầu hết chúng tôi đã gắn bó suốt thời gian dài với công việc nay tất cả đã lớn tuổi khó tìm được công việc phù hợp”, ông Phương nói.

Không chấp nhận việc sa thải của Ban quản lý cảng Bến Đầm, các thuyền viên làm đơn gửi cơ quan chức năng. Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sau khi tiếp nhận đơn của 8 thuyền viên tàu Côn Đảo 10, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc thực hiện chính sách tinh giản nhân sự tàu Côn Đảo 10, LĐLĐ tỉnh sẽ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo UBND huyện Côn Đảo để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã tiến hành hỗ trợ, hướng dẫn các thuyền viên theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý đơn, nhằm hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các thuyền viên.