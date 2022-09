Bóc gỡ ổ nhóm thiếu niên thuê nhà trọ sống chung, gây ra loạt vụ trộm cướp giật tài sản

TPO - Cơ quan công an vừa bóc gỡ ổ nhóm thiếu niên tuổi từ 14 -16 thuê nhà trọ trên địa bàn huyện Thanh Trì, TP Hà Nội để sống chung và gây ra các vụ trộm cắp xe máy, cướp giật tài sản của người đi đường lấy tiền tiêu xài.

Ngày 29/9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vừa làm làm rõ ổ nhóm nam nữ gồm các thiếu niên chưa đủ 18 tuổi gây ra loạt vụ trộm cắp xe máy, cướp giật tài sản của người đi đường.

Các đối tượng gồm: P.G.B (SN 2007, trú tại quận Hà Đông), P.H.T. (SN 2007, tạm trú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông), P.G.K. (SN 2007), P.X.H. (SN 2008, cùng trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), B.D.L. (SN 2007, quê Hòa Bình) và V.T.P. (SN 2006, trú ở quận Hà Đông).

Trước đó, giữa tháng 9/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đội nghiệp vụ Công an quận Hà Đông phát hiện nam sinh lớp 10 là P.G.B thường xuyên tụ tập với một nhóm thiếu niên tại phòng trọ ở Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Ngày 24/9, qua quá trình xác minh, cơ quan công an xác định nhóm thiếu niên trên có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật và tiến hành triệu tập đến trụ sở làm việc.

Điều đáng nói, nhóm thiếu niên này có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của cha mẹ như P.G.K. mẹ mất sớm, bố bỏ đi nên ở với bà ngoại, B.D.L. bố mẹ bỏ nhau, hiện sống với họ hàng ở quận Nam Từ Liêm…

Làm việc với cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy, 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, tổng giá trị lên tới 80 triệu đồng.

Theo chỉ huy Công an quận Hà Đông, do bị hại trong các vụ việc trên không trình báo cơ quan công an nên quá trình xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Qua công tác điều tra và lời khai của các đối tượng, bước đầu đơn vị đã làm rõ được 2 vụ trộm cắp tài sản và thu giữ 5 xe máy.

Thời gian tới, Công an quận Hà Đông sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an phường tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, rà dựng các ổ nhóm đối tượng nói chung và tội phạm vị thành niên nói riêng.