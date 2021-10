Bộ Y tế phê duyệt 2 loại vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông đến hết ngày 31/10.