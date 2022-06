Bộ Xây dựng hiến kế điều chỉnh vốn tín dụng để hạ nhiệt giá nhà

TPO - Ông Đỗ Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, cần điều chỉnh dòng tín dụng để đẩy nhanh dự án, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, dự án nhà giá thấp, dự án đang triển khai khả thi… để giảm áp lực giá bán trên thị trường.

Ông Khởi đánh giá, trong 5-10 năm qua thị trường bất động sản phát triển rất nhanh, góp phần vào phát triển kinh tế nói chung. Thị trường bất động sản và thị trường vốn có liên kết chặt chẽ, chính sách tài khoá của Nhà nước cũng có nhiều thay đổi để thúc đẩy nền kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng.

Theo ông Khởi, giao dịch thị trường đã khác trước rất nhiều, số lượng căn hộ đưa ra giao dịch giảm do nguồn cung giảm, các nhà ở được xây dựng bài bản hoàn thiện giảm nhưng giao dịch đất nền cũng tăng nhiều (năm 2021 tăng 246% so với 2020), đặc biệt thay đổi nguồn vốn đầu tư kinh doanh bất động sản cũng biến động so với các năm trước

"Nếu thị trường vốn có thay đổi chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thị trường bất động sản, trong khi nhiều năm nay, thị trường bất động sản chịu sự chi phối của tín dụng ngân hàng. Khi ngân hàng có điều chỉnh chính sách tín dụng dẫn đến thị trường bất động sản có phản ứng tiêu cực.Trong thời gian tới, khi điều chỉnh sửa đổi chính sách cũng phải thúc đẩy thị trường vốn cho lĩnh vực bất động sản phát triển hơn”, ông Khởi chia sẻ.

Ông Khởi cho biết thêm, về dài hạn, cần nghiên cứu và đẩy nhanh sửa đổi các cơ chế chính sách liên quan đến thị trường.

Mặt khác, cũng cần điều chỉnh dòng tín dụng để đẩy nhanh dự án, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, dự án nhà giá thấp, dự án đang triển khai khả thi... nhằm giảm áp lực giá bán trên thị trường.