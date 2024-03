Bỏ túi kinh nghiệm du lịch thủ đô Lào

Giờ là lúc thích hợp để bạn cùng gia đình, bạn bè lên kế hoạch ghé thăm thủ đô Viêng Chăn của Lào, nổi tiếng với khung cảnh bình yên, trong lành.

Lào nổi tiếng với vẻ đẹp hiền hòa từ sự kết hợp giữa núi non và dòng sông Mekong hùng vĩ. Đặc biệt, thủ đô Viêng Chăn hấp dẫn du khách bởi vẻ bình yên với nhiều di tích lịch sử, đền chùa có thiết kế độc đáo.

Du lịch Viêng Chăn mùa nào đẹp nhất?

Khí hậu tại Lào được chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Vì vậy, giờ là lúc thích hợp để lên đường đến với Viêng Chăn, Lào khi thời tiết khá ấm áp và khô ráo, ban đêm thì mát mẻ dễ chịu.

Đến Viêng Chăn bằng phương tiện nào?

Từ TP.HCM, người dân và du khách có thể bay thẳng tới với thủ đô Viêng Chăn, Lào với 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, thời gian bay chỉ hơn 1 tiếng. Các chuyến bay sẽ vô cùng thuận tiện so với việc đi đường bộ. Để tiết kiệm chi phí thì bạn còn có thể lên kế hoạch sớm và săn vé khuyến mãi chỉ từ 0 đồng (*) của Vietjet.

Nếu thích lịch trình kết hợp nhiều điểm tham quan, bạn có thể chọn bay đến Viêng Chăn, rồi di chuyển tiếp đến các điểm đến khác tại Lào như Luang Prabang để tiếp tục hành trình khám phá thiên nhiên kỳ diệu của “xứ triệu voi”.

Ngoài ra, bạn nên thử trải nghiệm đi xe tuk tuk và pickup khi đến Viêng Chăn để cảm nhận rõ hơn nhịp sống của người dân nơi đây. Du khách có thể lựa chọn lịch trình ngay tại điểm thuê xe. Nếu đi theo nhóm, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí đi lại.

Những điểm đến đáng nhớ tại Viêng Chăn

Được xây dựng và phát triển với hơn 1.000 năm lịch sử, thủ đô Viêng Chăn sở hữu nền văn hóa độc đáo bên sông Mekong. Trong đó, điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất tại thủ đô Viêng Chăn chính là Khải Hoàn Môn Patuxay. Đến Patuxay, bạn có thể chiêm ngưỡng những nét văn hóa đặc trưng của Lào qua hình Kinari, những bức phù điêu mô tả trường ca Rama và 7 tòa tháp đậm phong cách kiến trúc Lào.

Sau khi ghé qua Patuxay, bạn có thể di chuyển đến cuối đại lộ Lane Xang để chiêm ngưỡng Pha That Luang - di sản văn hóa thế giới, biểu tượng của “xứ triệu voi”.

Được xây dựng từ năm 1566 trên phế tích của một ngôi đền Ấn Độ có từ thế kỷ 13, Pha That Luang có mặt ngoài dát vàng và là tháp xá lị lớn nhất, đẹp nhất ở Lào. Bao quanh ngọn tháp chính là 3 lớp tường đồ sộ, trang trí bằng cánh hoa sen cùng những ngọn tháp nhỏ lộng lẫy. Trong khuôn viên Pha That Luang có hai ngôi đền nhỏ là Wat That Luang Neua ở phía bắc và Wat That Luang Tai ở phía nam.

Một điểm tham quan nổi tiếng khác được lòng nhiều du khách là công viên tượng Phật Xiengkuane Buddha Park, tọa lạc tại làng Thadeua, cách trung tâm Viêng Chăn khoảng 25 km về phía Đông. Công viên được xem là công trình điêu khắc hoành tráng với hơn 200 bức tượng Phật lớn nhỏ ở nhiều hình dáng khác nhau, mang trên mình vẻ đẹp nhuốm màu cổ kính của thời gian.

