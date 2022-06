Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Ấn hội đàm, ký Tuyên bố Tầm nhìn chung

TPO - Sáng 8/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh tới thăm Việt Nam và dự hội đàm quân sự cấp cao giữa hai nước.

Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Rajnath Singh có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ; góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng và hai Quân đội nói riêng, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Về phần mình, Bộ trưởng Rajnath Singh khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhấn mạnh Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong chính sách Hành động hướng Đông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ mong muốn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển, thể hiện qua các mối giao kết song phương được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ trao đổi về chính trị, quốc phòng an ninh, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân...

Về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên thống nhất đánh giá, Việt Nam - Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Mối quan hệ này đang ngày càng phát triển vững chắc, đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng cũng không ngừng được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, ngày càng thực chất, xứng đáng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Ấn Độ đối với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, triển khai các gói tín dụng, viện trợ của Chính phủ Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở Tuyên bố "Tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ vì hòa bình, thịnh vượng và người dân" được thông qua vào tháng 12/2020, hai bên thống nhất tăng cường thúc đẩy hợp tác, triển khai đầy đủ, hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết.

Trong đó, tập trung tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì, nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu nhất là cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; huấn luyện đào tạo; hợp tác quân binh chủng; tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; tăng cường phối hợp, tham vấn trên các diễn đàn đa phương...

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ ủng hộ và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế do Việt Nam tổ chức, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022.