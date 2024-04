Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an thị sát hợp luyện diễu binh, diễu hành tại TB4

TPO - Sáng 4/4, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4), Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì kiểm tra hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng dự kiểm tra có Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Tại buổi kiểm tra, các lực lượng hợp luyện đã thực hiện nội dung diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đảm nhiệm.

Đội hình diễu binh, diễu hành theo thứ tự: Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe chỉ huy; xe Tổ Quân kỳ toàn quân; khối nữ quân nhạc; khối chiến sĩ Điện Biên; khối sĩ quan Lục quân; khối sĩ quan Hải quân; khối sĩ quan Phòng không - Không quân; khối sĩ quan Biên phòng; khối sĩ quan Cảnh sát biển; khối nữ sĩ quan Quân y; khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khối chiến sĩ Lục quân; khối chiến sĩ Đặc công - khối chiến sĩ Đặc nhiệm; khối nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc; khối nữ Du kích miền Nam.

Tiếp đến là xe chỉ huy, xe Tổ Công an kỳ toàn lực lượng Công an nhân dân; khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân; khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông; khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động; khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; khối Cảnh sát cơ động kỵ binh; khối Hồng kỳ.

Kết thúc hợp luyện, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.