Bộ Tài nguyên đề xuất sửa đổi phương pháp định giá đất, điều chỉnh bảng giá đất

TPO - Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị bổ sung 2 vị trí là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an TP.HCM có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.