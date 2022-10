Bộ Tài chính: Sẽ điều chỉnh chi phí định mức trong giá cơ sở

TP - Ngày 7/10, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công Thương phản hồi về việc đề nghị điều chỉnh chiết khấu và chi phí kinh doanh xăng dầu.

Bộ Tài chính cho biết, hiện tại, Nhà nước không quy định chiết khấu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Yếu tố này phụ thuộc vào cung cầu thị trường, giá xăng dầu thế giới, lượng tồn kho của thương nhân đầu mối và phương thức bán hàng 2 bên. Khi giá xăng dầu thế giới giảm, thương nhân đầu mối có tồn kho lớn có thể tăng chiết khấu bán hàng và ngược lại.



Theo thống kê, sản lượng nhập khẩu xăng dầu quý 3/2022 giảm khoảng 40% với xăng, giảm 35% với dầu DO so với quý 2/2022. Vì vậy, nguyên nhân thiếu hàng tại một số đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu và chiết khấu giảm do sản lượng nhập khẩu, lượng tồn kho giảm.

“Nhận định của Bộ Công Thương cho rằng, việc chưa điều chỉnh premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng dẫn đến việc phân bổ mức chiết khấu trong hệ thống kinh doanh bị hạn chế, nhiều cửa hàng bán lẻ không có chiết khấu để đảm bảo chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh là chưa đủ cơ sở và chưa đúng với thị trường”, Bộ Tài chính cho biết.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương trong việc rà soát đánh giá các yếu tố chi phí định mức trong giá cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà nước và DN, có tính đến mục tiêu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Chính phủ đã đề ra.